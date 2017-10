Zapiekanka curry

Nie masz pomysłu na obiad? Spróbuj tego!

Zdjęcie Zapiekanka z kurczakiem i curry /©123RF/PICSEL

Składniki 6 pałek z kurczaka

1 łagodna cebula (np. cukrowa) lub 2 dymki

1 łyżka soku z limonki

1 szkl. gęstego jogurtu naturalnego

1 papryczka chili

1 duża łyżka świeżo startego imbiru

1 łyżka przyprawy curry w proszku lub 1/2 łyżki pasty curry

po 1 łyżeczce kurkumy i zmielonego kminu rzymskiego

2 listki kafiru lub laurowe

1/2 łyżeczki zmielonej kolendry lub kozieradki

szczypta pieprzu

olej kokosowy

Sposób przygotowania

1. Wymieszaj przyprawę curry, kurkumę, kolendrę, pieprz, połącz je z sokiem z limonki i imbirem. Dodaj 2 łyżki oleju kokosowego, utrzyj na gładką pastę. Pałki umyj, dokładnie osusz. Mięso posmaruj przygotowaną pastą. Cebule obierz, posiekaj i zeszklij na oleju. Dodaj do mięsa. Chili potnij w krążki. Mięso zalej jogurtem, posyp chili i odstaw do lodówki na całą noc.



2. Nagrzej piekarnik do 160 st. C. Naczynie do zapiekania posmaruj cienko olejem kokosowym. Przełóż mięso razem z zalewą. Dołóż rozdrobnione listki kafiru. Przykryj naczynie, wstaw do piekarnika i zapiekaj około 70 minut. Pamiętaj, aby mięso obracać w trakcie pieczenia.