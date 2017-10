Zapiekanka z kaszą

Pyszna i sycąca

Zdjęcie Zapiekanka z pomidorami /©123RF/PICSEL

Składniki 5 pomidorów

40 dag mięsa gulaszowego z indyka

30 dag kaszy gryczanej

20 dag sera rokpol

40 dag sera feta w kostkach

30 dag pieczarek

3 łyżki oleju

5 jajek

sól

pieprz

zioła

prowansalskie

tłuszcz do formy

Sposób przygotowania

1. Kaszę opłucz, przesyp do garnka. Zalej wodą, tak by kasza była przykryta 2-cm warstwą wody. Gotuj 10 min, aż kasza wchłonie wodę. Odstaw ją pod przykryciem w ciepłe miejsce na 30 minut.



2. Pomidory umyj, 3 pokrój w kostkę, a resztę w pasterki. Fetę osącz. Rokpol pokrój. Pieczarki oczyść, potnij w plasterki. Połowę pieczarek podsmaż na oleju. Zdejmij, wrzuć kawałeczki indyka. Szybko je obsmaż. Mięso przypraw solą i pieprzem. Kaszę przemieszaj widelcem. Dodaj do niej obydwa rodzaje sera oraz podsmażone pieczarki, mięso i kosteczki pomidorów. Wbij jajka. Przypraw solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi.



3. Formę posmaruj tłuszczem. Nałóż do niej przygotowaną masę. Wyrównaj łyżką. Na wierzchu ułóż plasterki pomidorów i pozostałe pieczarki. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 180 st. C. Piecz ok. 45 minut. Udekoruj, np. szczypiorkiem