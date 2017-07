Zdrowe ziarenka na słodko

Łakocie wcale nie muszą być tuczące! Są produkty, które dodane do deserów sprawią, że... stracisz na wadze i wzmocnisz ogólną kondycję organizmu! Te cenne składniki to nasiona i płatki.

Zdjęcie Deser z nasionami chia /©123RF/PICSEL

Nasiona chia (czia)

Czarne nasionka, nazywane też szałwią hiszpańską, pochodzą z Meksyku. Jada się je na surowo. Mają dużą zdrowotną moc!



Chia zawierają kwasy omega-3 (30% składu nasion to tłuszcze, stąd nazwa "chia", co w języku Indian znaczy "oleisty"). Dlatego nasiona poprawiają pamięć, koncentrację i nastrój, chronią serce. lW nasionkach jest 5 razy więcej wapnia niż w mleku (3 łyżki nasion pokrywają 20 proc. dziennego zapotrzebowania na wapń)!



Jadanie nasion 4-5 razy w tygodniu (po 3 łyżki dziennie) reguluje poziomu lipidów we krwi oraz stabilizuje poziom glukozy. Nasiona są sycące, w żołądku zwiększają objętość... 10-krotnie! Wspomagają więc chudnięcie.

Owocowy "Pucharek Młodości"

Przepis na 1 porcję (148 kcal): Do jogurtu naturalnego (mały kubek, 1,5% - 62 kcal) wrzuć 1 łyżkę nasion chia (45 kcal). Wymieszaj, odstaw na 30 min (ziarenka przekształcają się w żel, co nada deserowi galaretowatą konsystencję). Do pucharka włóż pokrojone w plasterki 1 kiwi (30 kcal) lub 3-4 truskawki (2 kcal), zalej jogurtem z chia. Udekoruj kilkoma borówkami (6 kcal), malinami lub kiwi (3 kcal) oraz miętą. Chia można dodawać też do: płatków, soków, koktajli owocowych i warzywnych.

Siemię lniane

Len uprawiany był u nas od wieków, jednak zdrowotne i odchudzające właściwości nasion doceniono całkiem niedawno...



Siemię, na skutek pęcznienia w jelitach, zwiększa uczucie sytości. Działa lekko przeczyszczająco, bo zawiera dużo błonnika. Siemię polecamy osobom 55+, bo wykazuje ono podobne działanie jak tran: wzmacnia kości, poprawia wzrok, reguluje ciśnienie wewnątrzgałkowe. Siemię dostarcza też zdrowe kwasy omega-3 i witaminę B1, które wspierają układ nerwowy. Jest również źródłem lignanów - substancji, które zmniejszają ryzyko nowotworów, głównie raka piersi, macicy i prostaty.

Zdjęcie Zdrowe ciasteczka z siemieniem / ©123RF/PICSEL

Ciasteczka

Przepis na 8 szt. (po 71 kcal): 1 łyżkę siemienia (77 kcal) zalej 1 łyżką wody, odstaw. 1 banan (162 kcal) rozgnieć, skrop cytryną (2 kcal). Dodaj siemię oraz po 2 łyżki wiórków kokosowych (132 kcal) i otrąb (72 kcal). Dołóż 1 łyżkę mąki ryżowej (35 kcal), 1/2 łyżeczki sody i 1 łyżkę oleju (90 kcal). Wymieszaj. Uformuj 8 ciastek, piecz 25 min w 180 stopniach C.



Tapioka

To skrobia z korzenia manioku. Sprzedawana jest w formie białych perełek lub płatków. Zalecana dla bezglutenowców oraz w alergiach pokarmowych. Tapioka dostarcza tak zwaną skrobię oporną (niestrawialną), więc ma zalety podobne do błonnika: wspomaga wzrost dobrej flory bakteryjnej w jelitach oraz daje uczucie sytości.

Pudding

Przepis na 4 porcje (po 146 kcal): Zagotuj 400 ml mleka kokosowego (200 kcal), odstaw. Wsyp 1/3 szkl. tapioki (233 kcal), dodaj 1 łyżeczkę stewii (19 kcal) i miąższ z 1 laski wanilii. Gotuj 20 min. Tapioka będzie gotowa, gdy kuleczki staną się przezroczyste. Przelej do formy, odstaw. Posyp 2 łyżkami wiórków (132 kcal). Gdy przestygnie, pokrój.