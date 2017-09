Żeberka wieprzowe a la Sowa

Grillowane, duszone, pieczone - każdy je zna. Odsłon kulinarnych żeberek jest mnóstwo, jednak przygotowane, jako potrawy jednogarnkowe według przepisu Roberta Sowy - wygrywają. Szybko, bez zbędnego bałaganu a do tego pysznie, do tego pajda chleba i kolacja gotowa.

Zdjęcie Żeberka /©123RF/PICSEL

Oto propozycja dania dla 4 osób według mistrza kuchni: 800 g peklowanych żeberek wieprzowych, 200 g wędzonego boczku wieprzowego, 500 g kiszonej kapusty, 100 g pokrojonej w kostkę cebuli, 2 ząbki czosnku, 200 g obranej i pokrojonej włoszczyzny, 200 ml bulionu, 30 ml oleju do smażenia, kminek, liść laurowy, ziele angielskie, majeranek, sól, pieprz.

Kapustę należy opłukać, posiekać, a następnie razem z żeberkami i przyprawami włożyć do bulionu i poddusić. Na patelni podsmażyć pokrojony w kostkę boczek, cebulę, czosnek oraz włoszczyznę i dodać do kapusty. Całość dusić, aż wszystkie składniki będą miękkie. Doprawić do smaku i podawać z ziemniakami lub z ciemnym wiejskim chlebem. O walorach smakowych tego dania nie trzeba przekonywać.