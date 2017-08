Zielona fantazja

Danie bogate w roślinne białko

Zdjęcie Bób z dodatkiem boczku /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 porcji Składniki 50 dag bobu

40 dag zielonego groszku

30 dag wędzonego boczku w plasterkach

1/4 opakowania sera typu feta (najlepiej light)

10-12 pomidorków cherry

1 ząbek czosnku

2 listki laurowe

1/2 łyżeczki nasion kminku

3 ziarenka ziela angielskiego

1 łyżeczka suszonego lubczyku

szczypta cukru

sól

pieprz

4 kromki bułki

1 łyżka masła

Sposób przygotowania

1. Zagotuj 3/4 l wody. Listki laurowe, kminek i ziele zawiń w kawałek gazy. Ściśle zwiąż, włóż do wrzątku. Wrzuć opłukany bób i groszek, wsyp cukier i szczyptę soli, ugotuj warzywa na półtwardo. Odcedź, zostaw 1/2 szkl. wywaru. Gdy bób przestygnie, obierz go z łupinek. Pomidorki przekrój. Boczek pokrój na kawałki i podsmaż na suchej patelni. Przełóż do miseczki, wymieszaj z czosnkiem przeciśniętym przez praskę i pomidorkami.



2. Odlany wywar zagotuj z pokruszoną fetą i lubczykiem. Włóż bób i groszek. Krótko podgrzej, przełóż do miski, wymieszaj z boczkiem i pomidorkami. Kromki bułki podsmaż na maśle. Podawaj z warzywami z boczkiem.