Zimowe warzywa w glazurze miodowo-cytrynowej dla zdrowia i urody

Jedną z propozycji Jolene Hart są zimowe warzywa w glazurze miodowo-cytrynowej. Nie dość, że smaczne to jeszcze zdrowe.



- Klasyczne połącznie miodu i cytryny nadaje tym naturalnie słodkim warzywom korzeniowym nieco kwaśny smak, a dodatek fenkułu wspomaga trawienie. Wymieszanie warzyw z odrobiną oleju kokosowego pomoże ci przyswoić mnóstwo rozpuszczalnego w tłuszczach bata-karotenu i przekształcić go w witaminę A sprzyjającą regeneracji skóry - przekonuje autorka przepisu.

Składniki potrzebne do przygotowania zimowych warzyw w glazurze miodowo-cytrynowej to: 5 obranych średnich marchewek, 2 obrane średnie korzenie pasternaku, obrana średnia dynia piżmowa bez pestek, ok. pół kg brukselki, 2 łyżki roztopionego oleju kokosowego, łyżka nasion fenkułu, 1/2 łyżeczki mielonego fenkułu, 1/4 łyżeczki mielonego anyżu, 1/4 łyżeczki mielonego kardamonu, 1/4 łyżeczki soli morskiej, 1/8 łyżeczki mielonych goździków, 2 łyżki organicznej skórki z cytryny pokrojonej w bardzo cienkie paseczki, 1/4 szklanki/60 ml soku z cytryny, łyżeczka skórki z cytryny, 2 łyżeczki miodu. Z powyższych proporcji powinno wyjść 4-6 porcji.



Przygotowanie dania rozpoczynamy od nagrzania piekarnika do temperatury 200 st. Marchewki, pasternak i dynię kroimy w kostkę o boku 2,5 cm, a brukselki przekrajamy na połowę. Roztopiony olej kokosowy, nasiona fenkułu, mielony fenkuł, anyż, kardamon, sól i goździki przekładamy do małej miski i dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną mieszanką polewamy pokrojone warzywa. Dodajemy do nich jeszcze pokrojoną skórkę z cytryny i znowu mieszamy.

Warzywa rozkładamy na blasze do pieczenia, którą wcześniej należy wyłożyć folią aluminiową. Pieczemy je około pół godziny aż zmiękną. Upieczone warzywa wyjmujemy z piekarnika i zostawiamy do wystudzenia. Wystarczy jeszcze wymieszać sok i skórkę z cytryny z miodem, polać nim warzywa i gotowe. (PAP Life)