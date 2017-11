Zupa z tartych ziemniaków - idealna na dżdżyste dni

W chłodne i dżdżyste dni dobrze jest zjeść sycącą, rozgrzewającą zupę. Przygotujmy więc smaczną zupę ziemniaczaną, ale - inaczej niż zwykle, bo z tartych ziemniaków. Efekt was zaskoczy.

Do tej zupy najlepiej użyć odmian ziemniaków twardych, sałatkowych jak Ditta, Denar, Lord Sante Velux, Vineta. Chodzi bowiem o to, by ziemniaki starte na tarce o drobnych oczkach zachowały swój wiórkowaty kształt, a nie zamieniły zupy w gęstą, kleistą maź.

Do przygotowania zupy z tartych ziemniaków potrzebujemy: pół kg twardych ziemniaków, 1 marchewkę, 1 pietruszkę, nieduży kawałek selera, 3 ząbki czosnku, 4 plastry boczku, średnią cebulę, pieprz i sól, natkę pietruszki, ok. 2,5 litra wody.

Do osolonej wody wrzucamy starte na tarce o drobnych oczkach warzywa, gotujemy ok. 5 minut. W następnej kolejności dodajemy starte na drobnych oczkach ziemniaki, gotujemy jeszcze ok. 15 minut.

W tym czasie podsmażamy na patelni drobno pokrojoną cebulę, czosnek oraz pokrojony w kostkę boczek. Podsmażone składniki wrzucamy do gotującej się zupy i chwilkę jeszcze gotujemy. Doprawiamy do smaku pieprzem (zupa powinna być ostra). Przed podaniem dobrze jest zupę posypać siekaną natką.