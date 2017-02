15 kg mniej w 5 minut? Poznaj sztuczki przed wiosną 2017!

Jak „zrzucić” 15 kilogramów w 5 minut? Czy szpilki mogą zdeformować sylwetkę? Dlaczego warto zajrzeć do szafy babci? Stylistka i wizażystka Kasia Skoczylas zdradza 5 porad, dzięki którym dobrze poczujesz się w swoim ubraniu.

Zdjęcie Chcesz wyglądać szczuplej? Zdecyduj się na dopasowane kroje! /©123RF/PICSEL

Umiejętność wybrania ubrań, w których będziesz dobrze wyglądać, jest dużą sztuką:



Reklama

- To, że modne są motywy kwiatów wcale nie oznacza, że musimy je nosić. Należy być wiernym swojemu stylowi. Ubrania powinny odzwierciedlać to, kim jesteśmy - osobowość, styl życia, zawód, moment życia w którym się znajdujemy - radzi Kasia Skoczylas, wizażystka i stylistka, ekspert Strefy Kobiet Nowego Rynku w Jeleniej Górze. - Istnieje kilka zasad, dzięki którym lepiej poczujemy się w tym co nosimy - dodaje.

Modowe sztuczki zdradza Kasia Skoczylas, wizażystka i stylistka:

1. Szczegóły, które wyszczuplają

Chcesz "zrzucić" 15 kilogramów w 5 minut? Zrezygnuj z powłóczystych ubrań. Zamiast tego postaw na dopasowaną odzież. Zaufaj kolorom - czerwona sukienka może cię bardziej wyszczuplić, niż czarna do której przywykłaś. Weź przykład z Magdy Gessler - ubieraj się warstwowo, "na cebulkę" i zakładaj długie naszyjniki. Unikaj falbanek i printów - wszystkiego co skupia uwagę.

2. Uważaj na szpilki

Jesteś niska? Szpilki mogą być twoim największym wrogiem. Ich długość nie powinna przekraczać 8 cm. W innym razie zachwiejesz proporcje swojego ciała. Zrezygnuj również z butów za kostkę, które skrócą i pogrubią twoje nogi.

3. Twój styl jest najlepszy

Bądź wierna swojemu stylowi. Wybierając ubranie modne, ale niewygodne lub takie, w których źle się czujesz, zwiększysz ryzyko nietrafnego zakupu. Wydasz pieniądze, ubierzesz to tylko raz, po czym rzucisz na dno szafy. Zawsze ufaj klasyce: małej czarnej, białej bluzce, dżinsom, szpilkom, kopertówce.

4. Pamiętaj o dekolcie

Masz duży biust? Wybieraj bluzki z dużym dekoltem w kształcie litery V. Nie zapominaj o naszyjniku, który wydłuży i wysmukli twoją sylwetkę. Przy mniejszym postaw na zabudowany dekolt. Twoim największym przyjacielem będzie golf albo bluzki z rożnego rodzaju zdobieniami w okolicach biustu, na przykład falbankami, printami, cekinami.

5. Zajrzyj do szafy babci

Nie bój się zajrzeć do szafy babci. Moda jest powtarzalna. Poszczególne ubrania były już w niej obecne - czasami różnią się materiałami, innym razem fasonem. Spódnicę babci zestaw z nowoczesną bluzką z śieciówki, a uzyskasz charakter vintage w odświeżonym wydaniu. Dzięki temu zawsze będziesz sobą i wykreujesz swój niepowtarzalny styl.

Kasia Skoczylas będzie gościem Strefy Kobiet w Nowym Rynku w Jeleniej Górze - 25 lutego o godzinie 16.00. Uczestniczki będą mogły wygrać metamorfozę o wartości 1000 zł. Stylistka zaprosi laureatkę na indywidualne zakupy i przedstawi trzy propozycje stylizacji - biznesową, casualową i wieczorową. Wstęp wolny.