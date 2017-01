73-latka w kampanii modowej

Lauren Hutton, która była jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek w latach 70-tych, wzięła udział w kampanii Bottega Veneta. Kampania ujrzała światło dzienne w szczególnym momencie - gdy włoska marka świętuje 50. urodziny.

Ikona modelingu Lauren Hutton w przeciągu swojej długiej kariery pojawiła się na 41 okładkach "Vogue'a". Jej znakiem charakterystycznym była diastema, czyli przerwa między zębami - górnymi jedynkami. Przez wiele lat była twarzą marki kosmetycznej Revlon. Hutton próbowała też swoich sił w aktorstwie, ale na tym polu nie osiągnęła już takich sukcesów. Jej najgłośniejsza rola to ta w "Amerykańskim żigolaku", gdzie wystąpiła u boku Richarda Gere'a.

Jako modelka właściwie nigdy nie przeszła na emeryturę. Co rusz możemy ją oglądać w różnych projektach. Ostatnim sukcesem 73-letniej Hutton jest udział w kampanii reklamowej ekskluzywnej włoskiej marki Bottega Veneta, słynącej z dyskretnego designu i rękodzielniczych artykułów skórzanych.



Najpierw we wrześniu pojawiła się na wybiegu podczas pokazu Bottega Veneta. Towarzyszyły jej wówczas inne dojrzałe gwiazdy modelingu - 37-letnia Karen Elson i 43-letnia Eva Herzigova. Potwierdziły one dewizę dyrektora kreatywnego marki Tomasa Maiera, który chce projektować ubrania pasujące do kobiet w każdym wieku.

W kampanii promującej kolekcję na wiosnę-lato 2017 Lauren Hutton towarzyszą 28-letnia Joan Smalls i 18-letnia Vittoria Ceretti. Starzejąco się jak wino modelka pozuje w odważnej skórzanej spódnicy i dopasowanej koszulce polo z długim rękawem. Co ciekawe, w najnowszej kolekcji Bottega Veneta znalazła się współczesna wersja plecionej torebki, którą Hutton nosiła w "Amerykańskim żigolaku". (PAP Life)