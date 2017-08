Alternatywa dla torebki? Wygodny plecak

Choć postrzegany jest jako mało atrakcyjny atrybut uczniów i turystów, coraz częściej zmienia swoje naturalne otoczenie goszcząc na wybiegach największych domów mody. Plecak może być trendowym akcesorium, które łączy w sobie modową świeżość i wygodę.

Torebka zdaje się być nieodzownym elementem kobiecej garderoby. Każda z nas ma w swojej szafie niezliczoną ilość rozmaitych fasonów tego ponadczasowego dodatku: pakowne shopperki, retro listonoszki, wreszcie - eleganckie kopertówki i puzderka, idealne na tzw. wielkie wyjścia. Odpowiednia torebka potrafi znakomicie dopełnić stylizację i podkreślić styl. Wygląda jednak na to, że niemające konkurencji akcesorium doczekało się ciekawej alternatywy.

Plecaki - bo o nich mowa - szturmem zdobywają wybiegi i podbijają nasze serca jako dodatki nie tylko trendowe, ale przede wszystkim nieporównanie wygodniejsze od tradycyjnych, noszonych na ramieniu torebek. O ile w przypadku wyjątkowo szykownych kreacji plecak z pewnością nie byłby najlepszym wyborem, o tyle w większości casualowych stylizacji sprawdzi się bez zarzutu. Najbardziej naturalnie będzie prezentować się w towarzystwie jeansów, sneakersów i t-shirtu z nadrukiem, nadając codziennym outfitom nonszalancji i miejskiego charakteru.





Plecaki, choć kojarzą się właśnie ze sportowym, niezobowiązującym stylem, mogą być dopełnieniem również nieco bardziej kobiecego, a nawet eleganckiego stroju. W ofertach popularnych marek odzieżowych znajdziemy rozmaite wersje plecaków, które w tym sezonie bogato zdobione są haftami, naszywkami czy biżuteryjnymi aplikacjami. Niektóre modele są w całości uszyte z zamszu lub lakierowanej skóry, dzięki czemu doskonale będą pasować do długich sukienek czy cygaretek oraz jesiennych oversize'owych płaszczy.



Niepozorny dodatek kojarzący się ze szkolnymi korytarzami i wycieczkami w góry pokochali również najwięksi projektanci, którzy za sprawą oryginalnego wzornictwa i bogatej kolorystyki tchnęli w plecaki nowe życie. Chanel proponuje ultra elegancki plecak-worek uszyty z pikowanej tkaniny boucl, łączonej ze skórą w kolorze gołębiej szarości, zaś Marca Jacobs - model w sam raz dla indywidualistek, którym z pewnością przypadnie do gustu energetyczne połączenie fioletu z fuksją. Doskonałą propozycją dla wielbicielek minimalizmu będzie natomiast stylowy mini plecaczek od Louisa Vuittona z odpinanymi skórzanymi szelkami, pokryty charakterystycznym dla marki printem.



Choć projektanci traktowali dotychczas plecak po macoszemu, dziś jest on jednym z najbardziej pożądanych dodatków w kobiecej szafie. W nowoczesnej odsłonie to z pozoru banalne i niezbyt efektowne akcesorium nabiera wszak zupełnie innego charakteru, kusząc ciekawym designem i mnogością zdobień. Niewygodną i obciążającą ramię torebkę pora zamienić więc na praktyczny i trendowy plecak. (PAP Life)