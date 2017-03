Body i koronki - bieliźniane hity

Hitem, jeśli chodzi o trendy w bieliźnie, są kwieciste i geometryczne koronki. Coraz popularniejsze jest też body - Body dodaje pewności siebie, dlatego nie zakładajmy go tylko na specjalne okazje, ale też na co dzień - przekonuje PAP Life Marlena Kozłowska.

Zdjęcie Hitem, jeśli chodzi o trendy w bieliźnie, są kwieciste i geometryczne koronki. Coraz popularniejsze jest też body! /©123RF/PICSEL

W najnowszych trendach, jeśli chodzi o bieliznę, niezmiennie od kilku sezonów znajdują się wszelkiego rodzaju koronki.



- Od kwiecistych wzorów poprzez geometryczne kształty - wylicza Marlena Kozłowska, PR manager istniejącej od 1916 roku marki bieliźnianej Etam, której twarzą jest rosyjska top-modelka Natalia Vodianova.I tak np. biustonosze mają teraz ozdobne plecy, skrzyżowane ramiączka.



- Stąd zachęcamy panie, żeby wybierały T-shirty z lejącymi plecami, żeby efektowny tył biustonosza był częścią stylizacji. Podobnie jest w przypadku zabudowanych przodów, które świetnie sprawdzają się przy większych dekoltach. Można też lekko rozchylić koszulę - podpowiada ekspertka.

Podkreśla też, że takimi sposobami uzyskamy efekt zalotny.

- Nie pokazujemy za dużo, tylko uchylamy rąbka. To jest bardzo eleganckie i jednocześnie dyskretne - przekonuje Kozłowska i zauważa, że bielizna coraz bardziej wchodzi do stylizacji jako element aktywny.

- Bielizna w ogóle zaczyna się rozwijać w przepięknym kierunku. Jeszcze kilka lat temu szczególnie w Polsce panie nie pozwalały sobie na to, aby spod bluzki wystawało im ramiączko, bo to nie wypada. Teraz jesteśmy odważniejsze. Co ważne, robimy to świadomie i w dobrym guście - ocenia ekspertka.

Hitem jest też body, które zdaniem Kozłowskiej, jeszcze do niedawna było niedoceniane, bowiem kobiety nie do końca wiedziały, czemu ma ono służyć.



- Natomiast teraz body - oprócz kwestii praktycznych, bo jest też kolejną warstwą ubioru - dodaje mnóstwo pewności siebie. Wygląda pięknie, fajnie spina ciało, nie powoduje odcięć, tak jak to bywa w przypadku majtek - przekonuje.

Co więcej, ekspertka radzi zakładać body nie tylko na specjalne okazje, wręcz na co dzień.



- Na specjalną okazję możemy zaszaleć i wybrać body koronkowe czy z geometrycznymi wycięciami. Natomiast takie klasyczne, bardziej grzeczne polecam absolutnie na co dzień - kwituje Kozłowska. (PAP Life)