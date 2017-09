Buty gwiazd - sportowo i wygodnie czy elegancko na szpilkach?

Czy Iwona Węgrowska dobiera buty do sukienki, czy sukienkę, do butów, ile par w swojej szafie ma Dorota Gardias, w czym chodzi Anna Samusionek? Sprawdziliśmy, jakie buty gwiazdy wybierają na wielkie gale, a co zakładają na co dzień.

Zdjęcie Iwona Węgrowska kupuje mnóstwo butów, bo je po prostu kocha /PAP life

Dziennikarka Katarzyna Burzyńska zdradza, że nie biega w szpilkach, bo po prostu jest na tyle wysoka, że nie musi. "Jak brałam ślub w butach na płaskim obcasie, to zdecydowałam, że tak będę się nosiła już zawsze. Przez ostatnie dwa lata nie założyłam szpilek ani razu i chyba już nie założę" - mówi.

Do chodzenia w płaskich butach przyznaje się też stylistka Viganna Papina. "Ale mam też 10 par szpilek w samochodzie i na imprezy oczywiście je zakładam" - podkreśla.

Aktorka Anna Samusionek wyznaje, że lubi wysokie obcasy. "Lubię być wyższa niż jestem" - zdradza.

Iwona Węgrowska przyznaje, że kupuje mnóstwo butów, bo po prostu je kocha. Co ciekawe, piosenkarka najczęściej do obuwia wybranego na dany dzień dopasowuje sukienkę, a nie odwrotnie.

Na liczbę butów nie narzeka też prezenterka Dorota Gardias, która zauważa, że i tak ma ich zdecydowanie mniej niż jeszcze niedawno. Nadal jest to ponad 100 par, choć było ponad... 300.