Cekiny: glamour wieczorową porą

Od asymetrycznej tuniki Zimmermanna, przez retro sukienki Caroliny Herrery, aż po spektakularne suknie Oscara De La Renty - cekiny opanowały tegoroczne wybiegi. Tej jesieni wzorem największych domów mody postawmy więc na połysk. Zwłaszcza wieczorami.

Zdjęcie Kate Bosworth na rozdaniu nagród magazynu InStyle /East News

Nawiązujące do dyskotekowej mody lat 70. cekiny to dla wielu z nas stały element wieczorowych stylizacji. Choć w ofercie popularnych marek pojawiają się głównie w okolicach sylwestra i karnawału, warto sięgnąć po nie już teraz i w cekinowych kreacjach lśnić na każdej imprezie. Błysk i disco glamour to bowiem jeden z wiodących trendów na jesień.

Efektowne, mieniące się cekinami kreacje pojawiły się na wybiegach największych domów mody. Oscar de la Renta śmiało połączył cekiny z wyrazistą kolorystyką, prezentując spektakularną kobaltową suknię odkrywającą ramiona. Cekiny na jesień w ekstrawaganckim wydaniu widzieliśmy tymczasem u Proenzy Schouler, gdzie towarzyszyły im dekonstrukcja, asymetria i odcienie czerwieni. Z kolei Carolina Herrera umieściła cekiny na retro sukienkach o długości midi, ukazując ich nieco bardziej subtelne oblicze.

Ale cekiny nosić możemy tej jesieni nie tylko wieczorem, co udowodnił Zimmermann. Na pokazie australijskiego designera widzieliśmy intrygującą, luźną tunikę pokrytą srebrzystymi cekinami w połączeniu z golfem w kolorze cielistego beżu i modnymi kozakami za kolano. W miejskim looku cekiny stają się bardziej nonszalanckie, a dzięki temu mniej oczywiste.

Gwiazdy również pokochały cekiny i uległy czarowi połyskujących tkanin. Kate Bosworth na rozdaniu nagród magazynu InStyle zachwycała w złocistej długiej sukni projektu Alexandre Vauthiera, w całości pokrytej cekinami. Nicole Kidman z kolei olśniła w srebrzystej cekinowej kreacji od Prady, będąc niewątpliwie jedną z najlepiej ubranych gwiazd tegorocznego Festiwalu Filmowego w Londynie.

Cekiny to znany i lubiany motyw, który doskonale sprawdza się w wieczorowych stylizacjach. Nie ulegajmy więc ponurej aurze i nie czekajmy do karnawału, by sięgać po mieniące się cekinami stroje, które skutecznie ożywią każdy look - zwłaszcza na tzw. wielkie wyjście. (PAP Life)

autorka: Iwona Oszmaniec