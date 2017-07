Celine Dion - nowa ikona stylu

W otoczeniu modelek celebrytek, modowych ekscentryków i ikon mody ery Insta, trudno się wybić na ulicznym wybiegu. Jednak, częściej niż Kendall Jenner, uwagę modowych ekspertów przykuwa Celine Dion, stając się nową ikoną stylu.

Zdjęcie Jak przyznała piosenkarka, nowe wcielenie pozwoliło jej przejść trudny czas żałoby po stracie męża i brata. /Getty Images

Zaskakujące stylizacje, odwaga, nonszalancja - Celine Dion z dnia na dzień zaskakuje. Gwiazda okazała się modową ryzykantką - tabloidy grzmią, że oszalała, krytycy modowi wskazują na nową ikonę stylu.

Reklama

Zmiana wizerunku Dion nie jest efektem żadnego kryzysu, wręcz przeciwnie. Za jej nową, modową odsłoną stoi stylista, czy - jak woli się nazywać - architekt wizerunku Law Roach.



"Celine niczego się nie boi. Więc, gdy masz do czynienia z taką energią, takim podejściem, możesz tworzyć, co tylko chcesz. Nie przejmujemy się tym, co myślą inni, czy to się komuś podoba, czy nie. Moda powinna wzbudzać kontrowersje, polaryzować, czasem nawet przytłaczać" - przyznaje stylista.



Zendaya Coleman - to od niej się zaczęło. Styl młodej gwiazdy tak spodobał się Celine Dion, że postanowiła znaleźć sprawcę tego modowego zamieszania. Poszukiwania w Google, jeden telefon i mamy nową ikonę stylu.



"Moje pierwsze słowa brzmiały Celine jaka? To przerosło moje najśmielsze marzenia. Ta legenda, kobieta na utworach, której się wychowywałem, dzwoni do mnie i chce ze mną współpracować" - wspomina Roach.



Paryskie pokazy w 2016 roku były zapowiedzią, że na modowe salony wkracza nowa ikona. Jednak, jak przyznała sama piosenkarka, to nowe wcielenie pozwoliło jej przejść trudny czas żałoby po stracie męża i brata.



Po roku współpracy, Dion i Roach wciąż zaskakują. Wyobraźnia i odwaga to modowy duet idealny. (PAP Life)