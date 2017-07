Czerwień i groszki - duet doskonały

Jest zmysłowa, zwiewna i w stylu retro. Kojarzy się z wakacyjną beztroską i dziewczęcą wersją paryskiego szyku. Klasyczna czerwona sukienka w groszki nie bez przyczyny stała się modowym hitem wśród szafiarek.

Czerwona sukienka to absolutny klasyk w garderobie większości kobiet. Podobnie zresztą jak ubrania w groszki. Modny wzór przywodzący na myśl wciąż żywy styl retro zdaje się być wszak jednym z najbardziej sprawdzonych sposobów na elegancką stylizację z odrobiną paryskiego szyku. A gdyby tak połączyć nieśmiertelny print w grochy z seksowną czerwienią? Otrzymamy wówczas modowy przebój lata - sukienkę, na punkcie której oszalały trendsetterki na całym świecie.

Reklama

A wszystko za sprawą młodej marki odzieżowej Realisation Par, założonej przez blogerkę Alexandrę Spencer. Flagowy dziś produkt marki, czyli rzeczona sukienka w kolorze zgaszonej czerwieni pokryta charakterystycznymi białymi groszkami, z miejsca stała się hitem, regularnie pojawiając się na popularnych blogach i Instagramach modowych influencerek.



Kopertowa sukienka wykończona modną falbanką doskonale prezentuje się zarówno wraz z delikatnymi sandałkami lub balerinami i cienkim kardiganem, jak i w nieco bardziej nowoczesnej stylizacji - z białymi trampkami oraz listonoszką. W rozmaitych odsłonach pokazały je jak dotąd m.in. Alexa Chung, Jessica Mercedes czy Alicja Zielasko.



Za sprawą nieustannej obecności w mediach społecznościowych gwiazd blogosfery, a co za tym idzie rosnącej popularności, model ten doczekał się licznych kopii. W popularnych sieciówkach bez trudu znajdziemy "inspirowane" tym fasonem produkty, które choć być może nie dorównują oryginałowi, będą namiastką letniego must have, jakim bez wątpienia jest słynna już czerwona sukienka Realisation Par.



Na czym polega fenomen klasycznej sukienki w groszki? Być może na prostym, bezpretensjonalnym fasonie, który wyraża w sobie zarówno letni romantyzm, jak i francuską nonszalancję. Jak widać, ponadczasowa czerwień i równie uniwersalne grochy to modowy duet doskonały. (PAP Life)