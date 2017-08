Czerwień - kolor, który doda pewności siebie

Czerwień to bez wątpienia najmodniejszy kolor nadchodzącego sezonu. Jesienne kolekcje już opływają tą wyrazistą barwą. Warto zainwestować w ogniste elementy garderoby nie tylko dlatego, że są one trendy, czerwień dodaje również pewności siebie.

Zdjęcie czerwień pasuje każdemu - nie powoduje żadnych skutków ubocznych i sprawia, że wyglądamy szykownie! /©123RF/PICSEL

Czerwień to nowa czerń i podobnie jak królowa kolorów nadaje nam szyku i podnosi atrakcyjność. Badania wskazują bowiem, że osoby noszące kolor czerwony wydają się bardziej atrakcyjne. Zatem, jeśli chcemy sobie szybko dodać pewności siebie, warto zainwestować właśnie w ten element garderoby.

Ten ognisty odcień przywodzi na myśl zmysłowość i pasję. To niezwykle energetyzujący kolor, nic dziwnego, że dodaje werwy i podnosi pewność siebie. To również kolor, który pasuje każdemu.



Helen Venables, dyrektor House of Colour, firmy zajmującej się analizą trendów i doradztwem w dziedzinie mody, stylizacji i urody, wskazuje, że to jeden z kilku uniwersalnych kolorów, które pasują do każdego typu urody.



"Odcień primary red, to kolor uniwersalny, choć jest nieco agresywny. To, jakie wrażenie będzie dawał, zależy również od osoby, która zdecyduje się na stylizację z jego wykorzystaniem. Równocześnie należy pamiętać, że kolory mogą nas odmłodzić albo postarzyć, za ich sprawą możemy wyglądać młodzieńczo i świeżo albo sprawiać wrażenie zmęczonych, poszarzałych. Choć kolor jest istotnym elementem stylizacji i tego, jak finalnie się prezentujemy, mogę zapewnić, że czerwień pasuje każdemu - nie powoduje żadnych skutków ubocznych i sprawia, że wyglądamy szykownie" - zapewnia Venables. (PAP Life)