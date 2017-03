Czerwień - kolor, który pasuje każdemu

Czy czerwień to nowa czerń. Zdaniem ekspertów z House of Colour, jest to kolor, który warto mieć w swojej szafie, gdyż pasuje każdemu. Dyrektor firmy Helen Venables zapewnia, że odcień primary red to modowy kolor roku.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Helen Venables, dyrektor House of Colour, firmy zajmującej się analizą trendów i doradztwem w dziedzinie mody, stylizacji i urody, wskazuje, że kolorem, który zdecydowanie będzie królował tej wiosny i lata będzie czerwień, a konkretnie odcień primary red.

Reklama

Ten wniosek płynie z analizy kolekcji prezentowanych przez największe domy mody, trendów ulicznych. Czerwień coraz śmielej pojawia się również w męskich stylizacjach i modzie męskiej. I dobrze, bo jak wskazuje Venables, to jeden z kilku uniwersalnych kolorów, które pasują do każdego typu urody.

"Odcień primary red, to kolor uniwersalny, choć jest nieco agresywny. To, jakie wrażenie będzie dawał zależy również od osoby, która zdecyduje się na stylizację z jego wykorzystaniem. Równocześnie należy pamiętać, że kolory mogą nas odmłodzić albo postarzyć, za ich sprawą możemy wyglądać młodzieńczo i świeżo albo sprawiać wrażenie zmęczonych, poszarzałych. Choć kolor jest istotnym elementem stylizacji i tego jak finalnie się prezentujemy, mogę zapewnić, że czerwień pasuje każdemu - nie powoduje żadnych skutków ubocznych i sprawia, że wyglądamy szykownie" - zapewnia Venables. (PAP Life)