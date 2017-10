Diabelski rygor Aniołków Victoria's Secret

Restrykcyjna dieta, intensywne treningi i maksymalne skupienie na doskonałym wyglądzie - a wszystko po to, by na wybiegu olśnić wielomilionową publiczność. Adriana Lima przyznaje, że na wygląd Aniołka Victorias Secret pracuje ciężko przez cały rok.

Zdjęcie Adriana Lima zdradza, że modelki Victoria's Secret trenują niemal tak ciężko, jak zawodowi sportowcy /East News

Najpiękniejsze i najpopularniejsze modelki świata, występy topowych gwiazd muzyki i warta miliony dolarów bielizna. Pokazy Victoria's Secret, które gromadzą przed telewizorami dziesiątki milionów widzów, należą do najważniejszych i najbardziej spektakularnych wydarzeń w świecie mody. Od samego początku corocznym show towarzyszą blichtr i aura luksusu, a o udziale w tym spektakularnym widowisku marzy prawdopodobnie większość modelek.

Te, które otrzymują angaż, mają przed sobą nie lada wyzwanie w postaci intensywnych treningów. Bo na wybiegu Victoria's Secret olśniewa nie tylko fantazyjna, luksusowa bielizna, ale i prezentujące ją modelki. Każda z nich bowiem zamiast wzbudzać niepokój nadmiernie wychudzoną sylwetką, zachwyca pięknie wyrzeźbionym ciałem.

Adriana Lima w rozmowie z magazynem Vogue zdradza, że modelki Victoria's Secret trenują niemal tak ciężko, jak zawodowi sportowcy. "Każdego roku staram się być maksymalnie przygotowana do pokazu - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ludzie mówią, że trenujemy niczym olimpijscy zawodnicy. Oczywiście mamy inne niż oni cele, ale pracujemy bardzo ciężko, by osiągnąć pożądany efekt i spacerując po wybiegu przed milionami ludzi wyglądać dokładnie tak, jak sobie założyłyśmy" - wyznaje Lima, która od końca lat 90. pozostaje jednym z najpopularniejszych Aniołków Victoria's Secret.

Wysiłki związane z wyrzeźbieniem idealnej sylwetki nie rozpoczynają się jednak tuż przed pokazem, a znacznie wcześniej. "Pracując jako modelka, zawsze muszę być w formie. Trenuję regularnie przez okrągły rok, ale na kilka miesięcy przed widowiskiem ćwiczę codziennie - nawet w przeddzień. Dopiero w dniu pokazu pozwalam sobie na relaks. Oprócz tego bardzo się staram, by na co dzień utrzymywać zdrową dietę - jeść dużo warzyw i pić spore ilości wody" - dodaje gwiazda modelingu.

Choć udział w prestiżowym show zobowiązuje do iście diabelskiego rygoru, Adriana Lima przekonuje, że jest to koszt, który warto ponieść. Wyjawia też, że bycie Aniołkiem Victoria's Secret nauczyło ją przede wszystkim... pozostawać sobą. "Myślę, że to najważniejsza rzecz, jakiej można i trzeba się nauczyć będąc częścią takiego przedsięwzięcia. Jesteś tu nie tylko dlatego, że jesteś piękna, ale też dzięki temu, że potrafisz bawić się na wybiegu i masz wspaniałą osobowość" - zapewnia brazylijska modelka.

Pokaz Victoria's Secret odbędzie się 28 listopada w Szanghaju. Na wybiegu prócz Adriany Limy zobaczymy największe gwiazdy modelingu, m.in. Alessandrę Ambrosio, Behati Prinsloo, Lily Aldridge, Candice Swanepoel oraz siostry Hadid. (PAP Life)

autorka: Iwona Oszmaniec