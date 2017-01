Dresy, khaki i kolorowe skarpetki - nowa modowa klasyka

Biała koszula, dobrze skrojona marynarka i dobrej jakości jeansy - należą do modowej klasyki. Jednak w tym roku magazyn "Vogue" zapowiada rewolucję i wskazuje nową bazę, która powinna się znaleźć w każdej szafie...

Zdjęcie Dres na wybiegu nikogo dziś nie dziwi! /©123RF/PICSEL

Przez lata styliści i znawcy mody zachęcali panie do inwestowania w klasyczne elementy ubioru. Biała koszula, jeansy, marynarka - to proste, bezpieczne, sprawdzające się w każdej okazji ubrania. Jednak jak wskazują redaktorzy "biblii mody", ten rok przynosi małą rewolucję i zdefiniowaną na nowo klasykę.

- W modzie zmieniło się takie określenie jak "podstawowe". Podróżujemy więcej, zatem dobrej jakości dres stanowi doskonałą inwestycję. Wszystkie jeansy są nieco krótsze, więc ciekawe, zabawne i oryginalne skarpetki, to również istotny element w naszej szafie. Do modowego kanonu weszły również leginsy, a spodnie khaki to nowe jeansy. To naszym zdaniem elementy garderoby, które w 2017 roku są nową bazą i powinny stanowić podstawę naszej garderoby - czytamy w "Vogue".

Spoglądając na tę "nową bazę" daleko jej do elegancji, za to zdecydowanie bliżej do wygody. Jest to również swego rodzaju kontynuacja tendencji, które można było obserwować w minionym roku, kiedy to odzież sportowa z siłowni wyszła na ulice.Moda na aktywny styl życia, nie tylko znajduje odzwierciedlenie w trendach kulinarnych, ale również w naszych garderobach. I tak odzież sportowa, mile widziana jedynie na siłowniach, szybko stała się stylem, który z siłowni wychodzi na ulicę.

Modna stylizacja z dresem, leginsami czy bluzą w roli głównej już nikogo nie dziwi. Nie chodzi tu tylko o wygodę. Odzież sportowa przestała być wyłącznie domeną bywalców siłowni, stała się również istotnym elementem mody codziennej.Nawet, jeśli ktoś, nie zdecydował się na życie pełne sportowej pasji chętnie adaptuje niektóre z bardzo wyraźnych trendów. Jeśli nie jest to zdrowa dieta czy moda na sport, z pewnością zainteresuje się modą sportową. O wyraźnie mocnej pozycji mody sportowej świadczą również lukratywne kontrakty marek odzieżowych, nie tylko sportowych z osobami, które uznawane są za ikony stylu, a zwykłej odzieży dedykowanej osobom aktywnym dodają modowego sznytu. (PAP Life)