„Dynastia” inspiruje! – niekwestionowany symbol stylu lat 80

Mocne makijaże, bujne fryzury, falbany i żakiety z poduszkami – bez „Dynastii” moda lat 80. nie byłaby taka sama. Miłośniczki kultowego serialu szybko zaczęły naśladować stylizacje znanych bohaterek. Obecnie trend na lata 80. znów cieszy się dużą popularnością. Jak czerpać inspiracje z legendarnej „Dynastii” i jednocześnie dobrze wyglądać? Na to pytanie odpowiada Klara Mayzel-Racławska, stylistka „Avanti”.

Zdjęcie Obecnie trend na lata 80. znów cieszy się dużą popularnością /materiały prasowe

Najpopularniejsza opera mydlana, jaką niewątpliwie była „Dynastia”, miała ogromny wpływ na modę lat 80. Aktorzy tego serialu stali się wręcz symbolem stylu tamtej epoki. Ich charakterystyczne stroje, kombinezony „w panterkę”, bufiaste rękawy mocno podkreślające ramiona, a także kapelusze i błyszcząca biżuteria regularnie powracają do mody w nowym wydaniu.

– Z całą pewnością rok 2017 można nazwać powrotem do przeszłości. Stylizacje z charakterem, bogate zdobienia i lakierowane, kolorowe torebki powracają do łask. Nolan Miller, najwybitniejszy kostiumograf w historii telewizji, stworzył fantazję na temat stylu życia bogaczy, która jest wciąż aktualna i inspirująca – mówi Klara Mayzel-Racławska, stylistka „Avanti”.

Już na pokazach mody na sezon wiosna/lato 2017 królowały bufki, cekiny i złoto inspirowane rodem Carringtonów z „Dynastii”. Wszystko wskazuje na to, że moda z lat 80. zagości również u nas. Projektanci proponują zestawy, które są dobrane w taki sposób, aby zawsze wyglądać elegancko, a równocześnie czuć się swobodnie przez cały dzień.

Zdjęcie W tym sezonie stawiam na kombinezony, które znakomicie podkreślają talię i są przy tym niezwykle wygodne / materiały prasowe

– W tym sezonie stawiam na kombinezony, które znakomicie podkreślają talię i są przy tym niezwykle wygodne. W połączeniu ze szpilkami i błyszczącą torebką tworzą stylizację idealną na wyjście z przyjaciółkami do klubu. Poza tym zdecydowanie polecam marynarki z szerokimi ramionami, które nigdy nie wyszły z mody, oraz dopasowane spodnie z wysokim stanem. To propozycja dla pań pragnących przełamać codzienną „szaro-biurową” rzeczywistość. To wszystko oczywiście można połączyć z kolorowymi akcesoriami bądź złotymi dodatkami w postaci bransoletek, kolczyków czy okazałych naszyjników. Myślę, że warto również poszaleć z fryzurami, ale zamiast typowych tapirów z lat 80. postawić na burzę romantycznych loków. W takich stylizacjach z całą pewnością poczujemy się jak prawdziwe kobiety sukcesu z lat 80. – podpowiada Klara Mayzel-Racławska.

