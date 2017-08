Dziesięć razy Coco Chanel

Inspirująca i dająca inspirację, Gabrielle Chanel, pieszczotliwie nazywana "Coco", przeszła do historii za sprawą swego talentu i osobowości. Mała czarna sukienka, garsonka tweedowa, pikowana torba to jej znaki rozpoznawcze. Ale także jej wypowiedzi na temat mody.

Zdjęcie Wypowiedzi Coco Chanel mogą być alfabetem stylu także dla dzisiejszych fashionistek /East News

Ponad czterdzieści lat po jego śmierci, moda wciąż wiele zawdzięcza Gabrielle Chanel. Że słynna kreatorka mody wciąż potrafi inspirować, mamy dowód w zapamiętanych cytatach, które wciąż warto przypominać i... stosować w życiu. Dziesięć najbardziej znanych wypowiedzi Coco Chanel przypomina francuski magazyn "Vogue":

"Nie tworzę mody, ja jestem modą".



"Moda wychodzi z mody, styl nigdy".



"Moda jest jak architektura: wszystko sprowadza się do proporcji".



"Nigdy nie wychodź z domu, nawet na pięć minut, jeśli twój wygląd nie jest idealny, masz pończochy i całą resztę. Możliwe, że właśnie tego dnia spotkasz mężczyznę swojego życia."



"Moda nie jest czymś, co istnieje tylko w ubraniu. Moda wisi w powietrzu, jest niesiona przez wiatr. Moda jest i na niebie i na ulicy."





"Dziewczyna musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok".



"Jeśli kobieta jest źle ubrana, zauważymy jej sukienkę, ale jeśli jest nienagannie ubrana, to widzimy tylko ją".



"Nie ma mody, jeśli nie idzie ulicą".



"Luksus nie jest przeciwieństwem ubóstwa, to przeciwieństwo bezguścia".



"Aby być niezastąpiona, musisz być inna".



Cytowane tu wypowiedzi Coco Chanel mogą być alfabetem stylu także dla dzisiejszych fashionistek. Pozostaje, więc im życzyć, aby, były zauważane one same, a nie ich sukienki... (PAP Life)