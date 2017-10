Grochy - ulubiony wzór księżnej Diany wciąż w modzie

Obok kraty i prążków to bodaj najpopularniejszy wzór w historii mody. Kochała go sama Lady Di, a w najbardziej klasycznej, czarno-białej wersji print ten powraca i w tym sezonie, jako jeden z wiodących trendów. Grochy i kropki nosimy jesienią we wszystkich możliwych odsłonach.

Zdjęcie Lady Di kochała groszki i sięgała po nie wyjątkowo często /East News

Od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, jako jeden z najbardziej żywotnych trendów w modzie. Nosiły je i wciąż noszą gwiazdy kina, a w ślad za nimi miliony kobiet na całym świecie. Marylin Monroe uwieczniona na ikonicznym zdjęciu w dwuczęściowym bikini w groszki wciąż zachwyca i wzbudza nostalgię za latami 50. Nawet księżna Diana uczyniła z nich niegdyś swój znak rozpoznawczy, bardzo często sięgając po sukienki i kostiumy ozdobione tym właśnie printem. Pełne uroku grochy wróciły znów na wybiegi w bardzo klasycznej, a zarazem pełnej uroku wersji, by tej jesieni zagościć na stałe i w naszych garderobach.

Grochy i groszki królowały na tegorocznych pokazach w rozmaitych rozmiarach. Od drobnych i dyskretnych kropek na jedwabnym garniturze, co zaproponował Jonathan Anderson z domu mody Loewe, aż po pokaźnych rozmiarów masywne grochy, które ozdobiły słynny total look u Balenciagi, gdzie imponująca balowa suknia pojawiła się na wybiegu w towarzystwie dużej shopperki o identycznym wzorze i kolorystyce. Grochom i groszkom projektanci powiedzieli tej jesieni zdecydowane "tak".

Co ciekawe, na pokazach zamiast ekstrawaganckich połączeń barw dominowało zgoła klasyczne połączenie bieli i czerni, będące w przypadku grochów ponadczasowym duetem, przywodzącym na myśl modę minionych epok. Grochy w wersji black and white należały wszak do wyróżników stylu legendarnych gwiazd kina i estrady - uwielbiała je ikona lat 30. Marlene Dietrich, a także późniejsze legendy Hollywood: Marylin Monroe i Brigitte Bardot, które skutecznie rozpropagowały modę na grochy w latach 50. i 60.

Jak dziś nosić ów wdzięczny deseń? Grochy i kropki świetnie prezentują się zwłaszcza na eleganckich koszulach i romantycznych mini sukienkach w stylu paryżanek. Zwiewną sukienkę w dyskretne groszki można jesienią połączyć z modnymi kozakami za kolano, kapeluszem z dużym rondem i klasycznym trenczem. Jeśli chcemy nieco pobawić się modą i uniknąć dosłowności, zestawmy sukienkę lub koszulę w grochy na przykład z jeansami i skórzaną kurtką, która doda stylizacji rockowego sznytu.

Oprócz kraty, etnicznych printów i prążków warto postawić w tym sezonie również na grochy, do których bez wątpienia należały tegoroczne wybiegi. Są bowiem romantyczne, ultra kobiece i wciąż niezwykle modne. To wyjątkowy i ponadczasowy wzór, zawierający w sobie odrobinę francuskiego szyku i urok dawnych lat. (PAP Life)

autorka: Iwona Oszmaniec