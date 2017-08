Gwiazdy pokochały kolorowe pompony

Lato dobiega końca, a wraz z nim zabawa kolorami? Niekoniecznie. Wielobarwne pompony jako zabawny i dziewczęcy dodatek pozwolą wakacyjną energię zachować w garderobie na dłużej.

Zdjęcie Molly Tarlov zachwyciła w szpilkach z pomponami /East News

Nic dziwnego, że tego lata świat mody dosłownie oszalał na ich punkcie. Ów mikro trend zapoczątkowany został już w ubiegłym roku, kiedy to na pokazie wiosennoletniej kolekcji Dolce&Gabbana odegrał pierwszoplanową rolę. Różnobarwne pompony pokrywały wówczas niemal w całości krótkie sukienki i torebki-koszyki. Pompony natychmiast przedostały się z wybiegów do popularnych sieciówek, które w tym sezonie uczyniły z nich jeden z najsilniej lansowanych trendów.

Wielobarwne pompony zdobić mogą niemal wszystkie elementy garderoby: od kapeluszy i naszyjników, poprzez zwiewne sukienki boho, tuniki i jeansy, aż po torebki i buty o rozmaitych fasonach. Modelem szczególnie chętnie wybieranym przez blogerki stały się sandały rzymianki z mnóstwem kolorowych pomponików, będące nieodzowną częścią ich wakacyjnych, miejskich stylizacji. Wyjątkowo dobrze komponują się one z prostymi, casualowymi zestawami - doskonale wyglądają w towarzystwie jeansowych szortów, białej koszuli i słomkowego kapelusza.



Ale nie tylko. Kolorowe pompony nie są przeznaczone do upiększania jedynie codziennego ubioru - tego rodzaju dekoracja sprawdzi się również jako stylowe, choć nieoczywiste dopełnienie wieczorowej kreacji. W wersji eleganckiej, sandały na wysokiej szpilce ozdobione pomponami widzieliśmy między innymi u Fendi i Manolo Blahnika - pięknie prezentowały się tego lata na czerwonych dywanach. W maju Molly Tarlov pojawiła się w nich podczas MTV Movie & TV Awards, dobierając je do białej dziewczęcej sukienki, czym skutecznie i z wdziękiem przełamała prosty fason kreacji.



Pompony z powodzeniem nosić możemy również zbliżającą się jesienią. Ten ciekawy i stylowy dodatek wprowadzi do stonowanej na ogół o tej porze roku garderoby odrobinę pożądanego zamieszania. Na topie pozostają zwłaszcza cieszące się popularnością już poprzedniej zimy breloki z futrzanymi pomponami, najczęściej przypinane wówczas do torebek. Dodadzą one charakteru nawet prostej shopperce czy plecakowi w jednolitym kolorze. Jeśli chcemy wakacyjny luz zachować w szafie na dłużej, nie wahajmy się sięgnąć po barwne pompony, zwłaszcza że jesienne, szare dni coraz bliżej. (PAP Life)