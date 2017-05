Idzie lato! – 6 stylizacji na ciepłe dni

Nadszedł w końcu czas na letni sezon. Wiosenna pogoda płatała figle, przez co w naszych garderobach królowały ciepłe trencze czy skórzane botki. Teraz warto zorganizować swoją szafę tak, by znalazło się w niej miejsce na krótkie sukienki, szorty, sandały na obcasie czy kwiatowe dodatki. Proponujemy 6 gotowych, letnich stylizacji. Wybierz najlepszy look dla siebie i zainspiruj się na nadchodzące lato!

Przedstawiamy rozwiązania na letnie dni, gdy pogoda dopisuje, a o parasolach możemy wreszcie zapomnieć. Casual z dodatkami odpowiednimi na lato, eleganckie boho, sportowy szyk, duet kwiatów i stylu marynarskiego, total look w paski oraz miks soczystych kolorów - poznaj najciekawsze zestawy zanim nasza ulubiona pora roku cię zaskoczy.

Biel i czerń w ciekawym towarzystwie

Kontrast czerni i bieli nie musi być dosłowny. Paski, zygzaki, mazaje - pokuś się o artystyczną wersję prostych minimalistycznych ubrań. Jeśli chodzi o spodnie: wracają szwedy, najlepiej o długości 3/4. Jeśli chcesz nadać letniego charakteru swojej stylizacji wybierz kolorowe dodatki z muszelkami. Duże torebki - kuferki sprawdzą się na co dzień.

Boho na wielkie wyjście

Hiszpański dekolt, który odsłania ramiona to gorący trend tego sezonu. Połącz go z czarną spódnicą

z frędzlami, sandałkami na wysokiej szpilce i naszyjnikiem z ozdobnymi elementami - to styl boho

w odsłonie sexy! By podkreślić eklektyczny charakter stylizacji wybierz bogato zdobioną torebkę. Im więcej tym lepiej!

Plażowa moda w mieście

Trapezowa sukienka z odsłoniętymi ramionami w białe paski w wersji wakacyjnej. Wygodne sportowe buty w kwiatowy wzór zestaw z oryginalną słomianą torebką z uroczym pomponem.

Na lato zakładaj długie, efektowne kolczyki i kolorową biżuterię. Otaczaj się ciepłymi, pozytywnymi barwami, a wakacje spędzisz w doskonałym humorze!

Elegancko, ale na luzie

Miejska księżniczka rządzi tego lata! Sukienkę, którą do tej pory zarezerwowałaś na wielkie wyjścia pokaż w wersji na sportowo. Dżinsowa kurtka z efektem sprania oraz różowe sneakersy z modnymi wstążkami zamiast sznurówek nadadzą twojej stylizacji casualowego charakteru. Bycie księżniczką zobowiązuje, dlatego wybierz naszyjnik z delikatnymi kamieniami i torebkę w stylu Chanel w pastelowymi błękitnym kolorze.

Paski wzdłuż i wszerz

Paski zdominowały trendy na ten sezon. Najbezpieczniej wybrać je w klasycznych kolorach. Paski

na długiej, luźnej koszuli i krótkich szortach z dodatkowym etnicznym wzorem wzajemnie się dopełniają. Espadryle coraz częściej zakładamy nie tylko na wakacje, ale i do pracy czy na zakupy. Jeśli obawiasz się, że paski zdominują zestaw zdecyduj się na beżową, skórzaną torebkę i naszyjnik o geometrycznym kształcie.

Color pop

Ekstrawaganckie połączenie różnych kolorów. Ołówkową spódnicę, która nie musi być nudna i typowo biurowa zestaw z białą bluzką z lejącego materiału. Sandały na obcasie w kontrastowych, przykuwających uwagę kolorach i turkusowa kopertówka będą zwieńczeniem stylizacji. A długi naszyjnik lub apaszka w duży wzór będą idealnie pasować do jednostajnej góry zestawu.

