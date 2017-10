Jaki sweter na zimę?

Gdy nadchodzi zima i chłodne dni, myślimy o ciepłych i przytulnych swetrach. Powracają te z wielobarwnymi pasami, wrabianymi dużymi wzorami. Swetry w stylu narciarskim i z fantazyjnymi wzorami są jak najbardziej w modzie.

Projektanci mody mają na nadchodzący sezon również propozycje ubiorów z włóczki. Kolorowe swetry powinny się znaleźć w każdej szafie.

Inspiracją dla fashionistek może być propozycja z kolekcji Isabel Marant. Wielobarwny pulower wydziergany został z różnokolorowej włóczki: szarej, koralowej, żółtej i popielatej. Myślicie, że za dużo kolorów? Właśnie takie wielobarwne paski są najmodniejsze.

Kto pamięta sportowe swetry w stylu norweskim, z okrągłym, wzorzystym karczkiem, na pewno się ucieszy. Norweskie wzory i sportowy styl swetrów powracają. A może gdzieś w szafie leży podobny sweter, który nosiła w młodości twoja mama? Wzór do skopiowania.

Na wielobarwne swetry stawia także Chloe. Wśród propozycji - kolorowy, szaro-żółto-brązowy sweter w geometryczne, poziome motywy. Oprócz ciekawego wzoru sweter ma jeszcze jeden, niezaprzeczalny atut: jest bardzo ciepły, bo wykonany z wełny merynos i kaszmiru.

Jeśli nie gustujemy w wielobarwnych swetrach, możemy sięgnąć po te jednobarwne. Obowiązkowo jednak, musie tu coś dziać. Różnorodne warkocze, wzory typu plaster miodu, a do tego jeszcze ozdobne frędzle przy dekolcie i na ramionach? Za dużo? Właśnie to przeładowanie jest modne - sugeruje propozycja marki Alanui. Warkocze i frędzle lansuje w swoich swetrach także marka Burberry.

Wydaje się, że projektanci w swych propozycjach na modny sweter w tym sezonie sięgnęli po inspiracje z lat 80. czy 90. Mnogość kolorów i wzorów, paski i warkocze, norweski styl - to wszystko obroni się tej zimy. A może modele znanych marek zainspiruje niektóre fashionistki do tego, by samej sięgnąć po druty i włóczkę i wydziergać sweter jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny? (PAP Life)

autor: Dorota Kieras