Jesień w odcieniach brązu

Ciemna czekolada lansowana przez Marca Jacobsa, chłodna mokka od Balmain czy ciepły i delikatny butterum Hermesa? Brąz powraca na modowe szczyty w rozmaitych odcieniach, które najlepiej prezentują się właśnie o tej porze roku.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek udowadnia, że brąz, choć często kojarzy się z modowa nudą i brakiem ekspresji, potrafi wyglądać niezwykle efektownie! /East News

Wielu z nas kojarzy się jednoznacznie z jesienią i towarzyszącą jej ponurą aurą. Niektórym może się wydawać barwą nieco nudną i mało ekspresyjną. Brąz posiada tymczasem całe mnóstwo rozmaitych odcieni, a brak wyrazistości rekompensuje to, jak świetnie komponuje się z innymi kolorami - od szarości i granatu, poprzez pastelowy róż, aż po jaskrawy pomarańczowy. Projektanci postanowili udowodnić atrakcyjność brązu, umieszczając w swoich kolekcjach na jesień i zimę różne jego warianty.

Jednym z najmodniejszych obecnie kolorów jest tzw. butterum, okrzyknięty przez Instytut Pantone barwą tego sezonu. Ciepły, jasny brąz przypomina rum z masłem - rozgrzewający trunek, który chętnie popijamy siedząc przy kominku w długie jesienne wieczory. Butterum widzieliśmy na pokazach największych domów mody - całą gamę okryć w tym kolorze zaprezentowali m.in. Tod's, Toga i Hermes, u których królowały futra, oversize'owe płaszcze i tuniki za kolano w przyrumienionym odcieniu brązu. Pamiętajmy, że ciepłe brązy świetnie podkreśli złota biżuteria.

Inną propozycją na jesień jest neutralna mokka, która łączy jasny brąz z subtelnym i naturalnym beżem. Chłodny odcień doskonale sprawdzi się w garderobach minimalistek przywiązanych do kolorystycznej klasyki - nienarzucająca się barwa, która przywodzi na myśl aromatyczną kawę ze spienionym mlekiem doskonale komponuje się z większością kolorów, zwłaszcza z bielą, szarością i klasyczną czernią. Szczególnie upodobali ją sobie w tym sezonie Olivier Rousteing z Balmain oraz słynący z dyskretnej elegancji włoski dom mody Bottega Veneta.

Z mody wciąż nie wychodzi bodaj najbardziej uniwersalny i chętnie wybierany jesienią odcień brązu, czyli ciemna czekolada. Stonowany i ponadczasowy kolor komplementuje niemal każdy typ urody, dzięki czemu nosić go mogą zarówno blondynki o jasnej cerze, jak i śniade brunetki. Tej jesieni nasycony odcień czekolady nosimy na prążkowanych garniturach, skórzanych płaszczach i jedwabnych koszulach.

Łączymy go zaś z miętą i delikatnym różem, jak uczynił to Marc Jacobs lub energetycznym odcieniem pomarańczowego, co proponuje Fulvio Rigoni z domu mody Salvatore Ferragamo. Nie zapominajmy też o dodatkach - torebki i modne zamszowe kozaki w kolorze czekoladowym to gwarancja stylowego dopełnienia każdej jesiennej stylizacji.

Brąz, choć często kojarzy się z modowa nudą i brakiem ekspresji, potrafi wyglądać niezwykle efektownie - zwłaszcza, gdy umiejętnie połączymy go z bardziej wyrazistymi barwami. Jesienią, obok szarości i czerni, stawiajmy więc na odcienie kawy, czekolady i rozgrzewającego rumu, które dodadzą naszej garderobie charakteru i ponadczasowej elegancji. (PAP Life)

autorka: Iwona Oszmaniec