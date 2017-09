Jesień włóczką pleciona

Swetry szyte ręcznie przez nasze babcie doczekały się wielkiego powrotu na modową arenę. Manualne wykonanie zostało docenione zarówno przez projektantów, jak i klientów. Coraz częściej w ubraniach doceniamy jakość i jesteśmy w stanie wydać większą kwotę na lepsze tkaniny.

Zdjęcie Obecnie króluje fason oversize i niezależnie od naszej postury warto się do niego przekonać /©123RF/PICSEL

Sezon jesienno-zimowy rozpoczyna się na dobre. Nasze ciało domaga się teraz ciepłych, obszernych ubrań, które nawet poza domem ogrzeją nas jak koc i herbata. Projektanci odpowiadają na nasze potrzeby i w ofercie mają oversizowe swetry.

Reklama

Ich wyjątkowość polega nie tylko na wyjątkowym cieple, jakie dają, ale także na tym, że są one ręcznie robione. Taki sposób tworzenia ubrania daje nam pewność, że do jego wykonania zostały użyte najwyżej jakości włóczki i materiały. Dzięki temu, że taki sweter robiony jest ręcznie, projektant ma całkowitą dowolność i poprzez kontakt z nami może wprowadzić do projektu nasze pomysły. Oczywiście cena takiego swetra będzie zdecydowanie wyższa od tych kupowanych w sieciówkach, natomiast nieporównywalnie wyższa będzie też jakość. Jednorazowo wydana większa kwota sprawi, że takim ubraniem będziemy mogli cieszyć się przez lata.

Fasonów jest bardzo wiele. Jeśli boimy się tak zwanego oversizowego kształtu, który według niektórych stylistów zarezerwowany jest dla szczupłych osób, w kolekcjach projektantów znajdziemy także swetry bardziej dopasowane, a nawet inne ubrania wykonane ręcznie o tak samo wysokiej jakości. Obecnie jednak w modzie króluje fason oversize i niezależnie od naszej postury warto się do niego przekonać.

Do takiej stylizacji idealnie pasować będą długie, ciężkie wisiory oraz broszki. Możemy łączyć je praktycznie z każdymi butami, jednak te na wysokich obcasach zdecydowanie dodadzą naszej sylwetce lekkości. Kolorów, jak i wzorów jest bardzo wiele. Dzięki temu, że sweter wykonywany jest ręcznie, możemy poprosić o naszycie wybranej przez nas aplikacji bądź wzbogacić projekt o pompony i frędzle. Bardzo ciekawie wygląda wystający kołnierzyk koszuli, kontrastujący kolorem z naszym swetrem.

Większość z takich swetrów wykonywana jest z wełny. Nie będą one aż tak wygórowane cenowo, ale zachowają wysoką jakość. Tkaniny droższe to na przykład kaszmir - do wykonania jednego takiego swetra potrzeba wyczesać aż 6 kóz. Materiałem szlachetnym również jest angora. Swetry z niej są bardzo ciepłe, przy czym pozostają w dotyku delikatne i miękkie. Możemy szukać także swetrów moherowych. Wbrew pozorom jest to materiał bardzo delikatny i miękki oraz bardzo lekki. Musimy jednak pamiętać, że należy prać go ręcznie w zimnej wodzie. (PAP Life)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wygraj 20 000 złotych! INTERIA.PL