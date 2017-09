Jesienne must have wśród dodatków

Krótsze dni, chłodne poranki, mniej słońca … Jesienna pogoda nie musi być jednak taka straszna – nawet najbardziej pochmurny dzień, możemy ożywić – wystarczy mieć na sobie odpowiednie dodatki. Dzięki nim, nie tylko będziemy wyglądać modnie, ale i w dobrym humorze przywitamy kolejne jesienne dni – zarówno te słoneczne, jak i deszczowe. O jakich dodatkach nie możemy zapomnieć, planując jesienne stylizacje?

Zdjęcie Beret będzie pasować do pracy, a także na wieczorne wyjście. /©123RF/PICSEL

Na głowie – nonszalancja czy elegancja?

Kaszkiet to prawdziwy król tej jesieni. Zarówno gwiazdy jak i blogerki modowe często wykorzystują go w swoich jesiennych stylizacjach. Nonszalancko założony przywołuje na myśl styl militarny oraz słynny zespół The Beatles. Można go połączyć z większością ubrań - zarówno tych eleganckich, jak również utrzymanych w bardziej rock and rollowym stylu. Innym hitem tej jesieni wśród nakryć głowy jest...beret. Dodając go do codziennej stylizacji, można poczuć się jak prawdziwa paryżanka. Beret jest niezwykle eleganckim nakryciem głowy, które będzie pasować do pracy, a także na wieczorne wyjście.

Moda w parze ze zdrowiem – jesienne okularowe hity

Reklama

Okulary przeciwsłoneczne kojarzą się rzecz jasna z wakacjami, kiedy pogoda dopisuje, a oczy potrzebują ochrony przed niebezpiecznymi promieniami UV. Gdy jednak słońca jest coraz mniej, okulary często wędrują na dno szuflady i zapominamy o nich do kolejnych letnich miesięcy. To jednak błąd - nawet jesienią powinniśmy dbać o nasz wzrok. Okulary przeciwsłoneczne nie tylko chronią oczy, ale również dodają charakteru naszej stylizacji. - Jesienią będą modne mocne, geometryczne kształty, niebanalne wzory i kolory. Częstym motywem przewodnim opraw okularowych staje się panterka, która jest jednym z modniejszych wzorów tej jesieni - wyjaśnia Marcin Krasnodębski, ekspert marki Belutti.

Wokół szyi – ciepło i z połyskiem

Szal to nie tylko ciepły dodatek, który osłania naszą szyję i sprawia, że jest nam cieplej. To też piękna oprawa płaszcza, czy kurtki. Warto zainwestować w te dłuższe, grubsze i szersze, które można nosić jak chusty. Alternatywą dla takiego szala może być komin. Starajmy się wybierać te we wzory - ożywią one nasz wierzchni strój i dodadzą radości nawet w najbardziej pochmurny dzień. Tym, którzy preferują wzorzyste płaszcze, zaleca się gładkie i jednolite szale. Wszystkie Panie, które uwielbiają błyszczące dodatki mogą być zadowolone - tej jesieni można postawić na błyszczące, biżuteryjne chokery. Modowy symbol lat 90 całkiem niedawno świętował swój wielki powrót. Latem prym wiodły cienkie, plecione lub aksamitne czarne tasiemki zawiązane wokół szyi. Jesienią z kolei najmodniejsze będą duże, złote lub srebrne chokery bogato zdobione perłami lub wysadzane kamieniami.

Na ramię – klasyczna listonoszka

Torebka to nieodłączny element damskiej stylizacji. W najbliższym czasie modne będą klasyczne listonoszki, ale z ciekawymi dodatkami - futrem, frędzlami lub ćwiekami. Tego typu torebki są średniej wielkości, dzięki czemu stanowią optymalne rozwiązaniedla osób lubiących wygodę - są na tyle małe, że można je z powodzeniem przewiesić przez ramię, ale jednocześnie są na tyle pojemne, że zmieścimy w nich najważniejsze rzeczy. W zależności od rodzaju zdobienia naszej torby możemy ją wykorzystać do różnych stylizacji - od tych bardziej casualowych, po eleganckie, skończywszy na tych najbardziej zakręconych.