Kolor sezonu? Namiętna czerwień...

Energia, temperament, seksapil - z tym kojarzy się czerwień. Synonim kobiecości, a zarazem kolor, w którym tkwi siła i pasja. Taki odcień czerwieni - wyrazisty i namiętny - to jedna z najbardziej trendowych barw sezonu.

Zdjęcie Ola Ciupa wie, co będzie modne tej wiosny /Adam Jankowski/REPORTER /East News

Intensywna, soczysta czerwień na stałe zagościła na pokazach największych domów mody. W sezonie wiosna-lato 2017 powraca zaś w najbardziej klasycznym, stricte kobiecym wydaniu. Nasycone, wyrafinowane odcienie pojawiły się na wybiegach u Valentino, Moschino, Celine czy Diora, gdzie królowały seksowne sukienki maxi, eleganckie garnitury i romantyczne, falbaniaste mini z odkrytymi ramionami.

Reklama

Sięgając po ubrania i dodatki w tym, bądź, co bądź, odważnym kolorze, warto pamiętać, by umiejętnie dopasować go do swojej karnacji i pory roku. Podczas gdy jesienią idealnie sprawdzą się odcienie kasztanowe, karmazynowe czy burgundowe, wiosną i latem śmiało eksperymentujmy z koralem, szkarłatem oraz iście wakacyjnym cynoberem, zwanym inaczej chińską czerwienią, która delikatnie wpada w pomarańczowy.

Gwiazdy również kochają czerwień. Doskonale wiedzą wszak, że to kolor, który skutecznie przykuwa wzrok, a w blasku fleszy prezentuje się spektakularnie i niezwykle stylowo. Czasem choćby jeden dodatek wystarczy, by stylizacja nabrała rumieńców. Udowodniła to Małgorzata Kożuchowska, która podczas festiwalu OFF Camera pojawiła się w stonowanym outficie przywodzącym na myśl modę z lat 60. Uwagę zwracała klasyczna czerwona torebka na łańcuszku marki Gucci, która na tle beżowego trapezowego płaszcza z kołnierzykiem i czarnych cygaretek stanowiła mocny akcent kolorystyczny i niewątpliwie dodała stylizacji blasku.

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska / Damian Klamka / East News

Modną nasyconą czerwień nosić możemy na wiele sposobów, co pokazały gwiazdy, które na okoliczność pokazu Anny Drabczyńskiej wybrały kreacje właśnie w tym kolorze. Agata Nizińska pojawiła się wówczas w szkarłatnym garniturze, który uzupełniła czarnym topem i szpilkami o tej samej barwie. Choć brakuje tu być może modowego powiewu świeżości, ultra klasyczne połączenie czerni i czerwieni korespondujące z południową urodą wokalistki dało rewelacyjny efekt.

Nieco bardziej wiosenny i delikatny look zaprezentowała Anna Wendzikowska, którą podziwiać mogliśmy w zwiewnej sukience przed kolano w kolorze pomidorowej czerwieni z modnymi wycięciami na ramionach. Cieliste botki typu peep toe oraz mini torebka na cienkim pasku dodały stylizacji lekkości i casualowego sznytu.

Zdjęcie Anna Wendzikowska / Adam Jankowski/REPORTER / East News

Z kolei Ola Ciupa postawiła tego wieczoru na iście hollywoodzką kreację o barwie intensywnej, strażackiej czerwieni z rękawem zakończonym trenem. Asymetryczna góra ładnie wyeksponowała dekolt i szczupłe ramiona celebrytki, zaś dzięki stonowanemu makijażowi udało się uniknąć efektu przeładowania.

Zdjęcie Ola Ciupa / Adam Jankowski/REPORTER / East News

Szkarłatny, karminowy, koralowy, makowy. Paleta odcieni czerwieni daje nam olbrzymie pole do popisu przy doborze garderoby. I choć bez wątpienia nie należy ona do łatwych stylizacyjnie kolorów, warto na nią postawić - zwłaszcza, gdy chcemy poczuć się seksownie i kobieco.

Iwona Oszmaniec (PAP Life)