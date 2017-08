Kombinezon - seksowny zamiennik sukienki

Jest wygodny, praktyczny i bardzo kobiecy. Do niedawna kojarzony z uniformem robotników kombinezon przebojem wkracza na wybiegi i do naszych szaf, jako ciekawa alternatywa dla sukienki.

Zdjęcie Zaletą sięgania po kombinezon jest brak konieczności głowienia się nad doborem poszczególnych elementów stylizacji /East News

Choć niegdyś nosili go głównie robotnicy i sportowcy, wiele lat temu wkradł się i do damskiej garderoby, w której zadomowił się na dobre. Wynaleziony prawdopodobnie przez Ernesto Michahelles, a spopularyzowany przez samą Coco Chanel kombinezon od dawna zajmuje należne miejsce na liście modowych "must have" każdej stylowej kobiety.

Nic w tym dziwnego. Uwielbiamy kombinezony z uwagi na ich wygodę i praktyczną stronę - zakładając kombinezon nie musimy wszak martwić się o połączenie góry z odpowiednim dołem; wystarczy jedno ubranie, na którym bazuje cała stylizacja. Pozostaje jedynie dopełnić look pasującymi dodatkami, które w zależności od okazji dodadzą mu miejskiej nonszalancji lub wieczorowego glamouru.



Ale zaletą sięgania po kombinezon jest nie tylko brak konieczności głowienia się nad doborem poszczególnych elementów stylizacji; fason ten może być też niezwykle seksowny. Jeśli wybieramy się na eleganckie przyjęcie czy wieczorną imprezę, warto zamiast klasycznej szyfonowej lub koronkowej sukienki założyć modny kombinezon z gorsetową górą odkrywającą ramiona. W ofercie sieciówek znajdziemy obecnie najbardziej trendowe modele z szerokimi nogawkami na wzór spodni palazzo, te zdobione biżuteryjnymi aplikacjami niczym u Diora, czy też fasony z falbankami i sznurowaniami utrzymane w stylistyce boho.



Gwiazdy również pokochały ten niezobowiązujący fason, który w odpowiedniej oprawie potrafi olśniewać i na czerwonych dywanach. Udowodniły to wielokrotnie Jennifer Lawrence, Rihanna czy Emma Watson, która promując w Los Angeles film "Piękna i Bestia", w czarnym dopasowanym kombinezonie z głębokim dekoltem od Oscara de la Renty prezentowała się zjawiskowo i ultra kobieco.





Zdjęcie Emma Watson zachwyciła w odważnym kombinezonie / East News

Kombinezon to również świetny pomysł na stylizację na weselę, zwłaszcza dla kobiet, które nie przepadają za sztampową modą weselną. Elegancki kombinezon z długim rękawem lub asymetryczną górą, zestawiony z sandałkami na szpilce oraz wyrazistą biżuterią będzie wyglądać szykownie, ale i oryginalnie.



Jest nie tylko supermodny i praktyczny, ale i wbrew pozorom niezwykle kobiecy. Gdy na przygotowania do wieczornej imprezy nie mamy zbyt wiele czasu, a brak weny zwycięża nad stylizacyjną kreatywnością, elegancki kombinezon wybawi nas z opresji będąc stylową alternatywą dla sukienki - nawet na tzw. wielkie wyjście.



Iwona Oszmaniec (PAP Life)