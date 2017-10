Koszula w kratę - do dżinsów i do wzorzystej sukienki

W ciągu kilku sezonów koszula w kratkę stała się po prostu niezbędna. Ale, poza dżinsami, z czym można ją nosić? Wszystko zależy od twojej inwencji.

Zdjęcie Kraciasta koszula jest obecnie uważana za ponadczasowy element w świecie mody /©123RF/PICSEL

Skoro koszula w kratę narodziła się w XIX wieku w krajach irlandzkich i szkockich, jest oczywiste, że dziś nie zestarzała się wcale. Kraciasta koszula jest obecnie uważana za ponadczasowy element w świecie mody. Marki takie, jak Saint Laurent, Maison Martin Margiela i Isabel Marant chętnie powtarzają to co sezon, proponując kolejne odsłony tej koszuli.

Wiadomo, że koszula w kratę nie zawsze jest łatwa do noszenia, podkreśla francuski magazyn "Marie Claire". Bo - wierzyć lub nie - ten element ubioru może stworzyć elegancki i ultrakobiecy styl. Noszona z dżinsami, spódnicą, a nawet z sukienką, koszula w kratkę może zdziałać cuda.

Kiedy chcesz nosić sprawdzoną koszulę w kratę ze spodniami, opcja grunge z podartymi dżinsami i ciężkimi butami motocyklistów wydaje się najbardziej oczywista. Ale dlaczego by nie zmienić swoich nawyków i wnieść trochę innowacji? Załóż tę koszulę do skórzanych spodni, przypominających te do joggingu, z gumkami w kostkach. Zdecydowanie i przygodowo.

W tym sezonie odważny jest zaskakujący sojusz między kratą a nadrukiem. Tajemnica? Koszulę w kratę możesz zestawić z sukienką w kwiatowy wzór. Narzuć ją na ramiona albo zawiąż w pasie jako dodatek. Efekt? Mieszanka grunge i glamour, która sprawdzi się zarówno w dzień, jak i wieczorem.

To oczywiste, że np. czerwono-czarna koszula w kratę sprawdzi się w zestawie z minispódniczką zapinaną z przodu na metalowe guziki. Młodzieżowo i kobieco zarazem. Można tu dodać kilka kobiecych akcesoriów, takich jak pleciony pasek i nieduża torebka. (PAP Life)

autor: Dorota Kieras