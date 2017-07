Lenie obuwie gwiazd: futrzane klapki zamiast sandałów

Noszą je Rihanna, Gigi Hadid i siostry Kardashian, były też stałym elementem stylizacji gości na tegorocznych światowych tygodniach mody. Futrzane klapki zawładnęły wyobraźnią fashionistek, stając się najgorętszym, a zarazem najbardziej kontrowersyjnym trendem sezonu.

Moda lubi zaglądać do naszych sypialni i stamtąd czerpać inspiracje. Po bieliźnianych topach i satynowych sukienkach z koronką, które od kilku sezonów nosimy w towarzystwie szpilek i eleganckich marynarek nawet na tzw. wielkie wyjścia, przyszła kolej na klapki z futerkiem kojarzone z domowymi pantoflami w stylu retro. Dość kontrowersyjne obuwie - zwłaszcza podczas upalnego lata - zyskało sławę i uznanie branży mody oraz celebrytek. Gwiazdy pokochały klapki z futerkiem, które w istocie każdej stylizacji potrafią dodać niebanalnego sznytu.

Szczególnie mocno ów osobliwy fason upodobały sobie światowej sławy modelka Gigi Hadid oraz Rihanna, która zaprojektowała nawet własną linię futrzanych klapek dla marki Puma. Kolekcja wyprzedała się błyskawicznie, umacniając tym samym kontrowersyjny trend na letnie obuwie obszyte futrem. Wśród polskich celebrytek do miłośniczek tego fasonu należą m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna oraz znana z oryginalnego stylu Joanna Horodyńska.



W designie futrzanych klapek można dopatrywać się swobodnych nawiązań do specyficznych domowych pantofli, które były atrybutem stylowych gospodyń z lat 60. Wtedy klapkom z futerkiem towarzyszył niewielki obcas, a futrzany element występował najczęściej pod postacią pompona lub wykończenia górnej części buta. Współczesne futrzane klapki mają zdecydowanie bardziej miejski, czasem wręcz sportowy charakter.



Moda na letnie obuwie z futrzanymi zdobieniami zaczęła się od wyściełanych futrem mokasynów z odkrytą piętą od Gucci, które francuski dom mody zaprezentował w kolekcji na jesień 2015 roku. Kontrowersyjny model szybko zyskał uznanie fashionistek na całym świecie, lecz prawdziwe poruszenie wywołał dopiero późniejszy projekt Givenchy. Klapki o niezwykle prostej, a zarazem dość masywnej konstrukcji z miejsca stały się niekwestionowanym hitem, który obecnie reinterpretują niemal wszystkie popularne marki obuwnicze na całym świecie.



O tym, że futrzane akcenty są nieodzownym elementem również letnich stylizacji przekonana jest projektantka oraz wielka miłośniczka naturalnych futer Dorota Goldpoint. "Dziś jedynym ograniczeniem w wykorzystywaniu futra jest wyobraźnia, co widzimy u wielu projektantów - u Lagerfelda tworzącego dla Fendi, Gucci, Prady i innych. Nosimy wszak, nawet latem, buty obszyte futrem czy futrzane pompony do torebek. Futro stało się swego rodzaju dodatkiem must have" - mówi designerka.



Uniwersalność fasonu sprawia, że futrzane klapki stały się popularną alternatywą dla sandałów. Choć kojarzą się na ogół z casualowymi, niezobowiązującymi lookami, nosić je możemy nie tylko do jeansów lub letnich, bawełnianych sukienek, jak Gigi Hadid, ale i w wersji bardziej eleganckiej - choćby wraz z cygaretkami, koronkowym topem i marynarką. Wtórując Goldpoint - w stylizowaniu futrzanych dodatków ogranicza nas dziś wszak jedynie wyobraźnia. (PAP Life)