Męski garnitur, kobiecy urok - Pink na gali MTV

Popularna wokalistka zamiast w powłóczystej sukni podkreślającej wdzięki, na tegorocznej imprezie MTV zaprezentowała się w obszernym, pasiastym garniturze. Oryginalna stylizacja gwiazdy zachwyciła fanów, którzy docenili jej bezpretensjonalny szyk i nonszalancję.

Zdjęcie Jedna z najciekawszych stylizacji tegorocznej gali należała bez wątpienia do Pink! /East News

Coroczna gala rozdania nagród MTV Video Music Awards to jedna z najważniejszych imprez w branży muzycznej, która trwale zapisała się w historii popkultury. To na niej wręczane są statuetki w aż 13 kategoriach, m.in. za teledysk roku. Prócz celebrowania artystycznych dokonań największych gwiazd muzyki rozrywkowej, impreza MTV to również istna rewia mody, podczas której plejada zaproszonych gwiazd prezentuje się na czerwonym dywanie w kreacjach największych domów mody, walcząc o uwagę fotoreporterów i uznanie fanów.

Jedna z najciekawszych stylizacji tegorocznej gali należała bez wątpienia do Pink, która na przekór panującej wśród gwiazd tendencji do pokazywania się na uroczystych galach w odsłaniających jak najwięcej, bogato zdobionych sukniach, na tegorocznej imprezie MTV pojawiła się ubrana w inspirowany męskim ubiorem obszerny, pasiasty garnitur, wraz z krawatem i pasującą doń kamizelką. Gwiazda udowodniła w ten sposób, że nawet w szczelnie zakrywającym ciało stroju wciąż wygląda zjawiskowo.





Dopełnieniem "męskiego" looku była nonszalancka krótka fryzura oraz dyskretny makijaż w stylu "no make up". Prawdziwą furorę zrobiła jednak nie tylko oryginalna jak na gwiazdorskie standardy Hollywood stylizacja wokalistki, ale przede wszystkim stylistyczne dopasowanie obecnej na gali rodziny artystki, z którą ochoczo pozowała fotoreporterom. Jej mąż Carey Hart oraz córeczka Willow Sage zaprezentowali się na czerwonym dywanie w niemal identycznych garniturach, czym zauroczyli fanów oraz zagraniczne media.



Stylizacja Pink zdaje się być nieprzypadkowa - na tegorocznym wręczeniu nagród MTV gwiazda odebrała prestiżową statuetkę Michael Jackson Video Vanguard Award, przyznawaną artystom za ich osiągnięcia w muzyce i filmie. Wokalistka chciała zapewne nawiązać swoim strojem do ikonicznego wizerunku legendy muzyki pop. Dla autorki przebojów "Raise Your Glass" czy "Trouble" to nie pierwsza nagroda przyznana przez branżę muzyczną - Pink jest posiadaczką trzech statuetek Grammy, a także zdobywczynią dwóch nagród Billboard Music Awards oraz sześciu MTV Video Music Awards. (PAP Life)