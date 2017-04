Między garsonką a koronką, czyli jak się ubrać na Wielkanoc

Powściągliwa elegancja czy luz i wygoda bez konieczności rezygnacji z własnego stylu - jak ubrać się na świąteczne spotkanie w rodzinnym gronie, by wyglądać modnie i wiosennie? Oprócz klasycznej garsonki i koronkowej małej czarnej istnieje mnóstwo ciekawszych możliwości.

Zdjęcie Kolor kreacji podkreślił słowiańską urodę aktorki, dodając jej młodzieńczego uroku /Adam Jankowski/REPORTER /Reporter

W związku ze zbliżającymi się świętami, wiele z nas zadaje sobie pytanie, jak ubrać się na wielkanocne śniadanie, by wyglądać odświętnie, a zarazem stosownie. Zamiast zapiętych pod szyję koszul i ultra eleganckich garniturów, znacznie lepiej jest sięgnąć po stylizację nieco mniej formalną, nie przekraczając przy tym jednak granic dobrego smaku. Seksowna mini z głębokim dekoltem to zatem również nie najlepszy pomysł.

Kompletując garderobę przed świąteczną wizytą w rodzinnym domu, możemy zainspirować się stylem gwiazd, które zachwyciły nas wiosenną świeżością i delikatnym urokiem. A to połączenie bez wątpienia sprawdzi się w świątecznych stylizacjach!



Jak co roku o tej porze, w modzie dominują pastele. Kompilacja subtelnych odcieni żółtego, różu czy błękitu oraz stonowanej szarości lub bieli to niezawodny sposób na trendowy wiosenny look.

Wie o tym doskonale Agnieszka Cegielska, która na konferencji BaByliss Paris pojawiła się, prawdopodobnie nie do końca zamierzenie, w iście wielkanocnej stylizacji. Prezenterka wybrała na tę okazję elegancką kopertową sukienkę od Marlu w kolorze bladożółtym, którą zestawiła z cielistymi sandałkami na obcasie i jasnoszarym płaszczem narzuconym na ramiona. Całość prezentowała się stylowo i kobieco, dzięki czemu z powodzeniem może być inspiracją stylizacji na wielkanocne śniadanie z najbliższymi.





Zdjęcie Agnieszka Cegielska w wiosennej stylizacji / Kamil Piklikieiwcz / East News

Amatorkom klasyki w stylu lat 60. podpowiadamy, by wziąć przykład z Izabeli Zwierzyńskiej, która na premierę filmu "Amok" założyła pudrowo różowy total look od Patrizii Aryton. Prosty płaszcz i sukienka sięgająca kolan, złoty kuferek od Sabriny Pilewicz oraz szpilki w kolorze nude to minimalistyczny zestaw, w którym aktorka śmiało mogłaby udać się na rodzinny obiad.



Na pastele zdecydowała się również Klaudia Halejcio, która na konferencję prasową akcji "Jem drugie śniadanie" wybrała stylizację utrzymaną w klimacie dyskretnej elegancji. Miętowy sweterek w towarzystwie beżowej ołówkowej spódnicy z lakierowanej skóry doskonale wpisuje się w obowiązujące trendy. Look podkręcił dodatkowo wiosenny makijaż, którego najmocniejszym akcentem była jasnoróżowa szminka. Połączenie subtelnych kolorów aktorka skontrastowała czarnobeżowymi szpilkami z rockowymi dżetami, dzięki czemu dziewczęca stylizacja nabrała streetwearowego charakteru.





Zdjęcie Klaudia Halejcio / VIPHOTO / East News

A gdyby tak sukienkę zastąpić kombinezonem? Dla miłośniczek wygody i ubrań inspirowanych męskim stylem, będzie to rozwiązanie idealne. Joanna Moro na gali Kobieta Roku Twojego Stylu zjawiła się w długim, przewiązywanym w pasie kombinezonie w słonecznym odcieniu żółtego, który połączyła z dyskretnymi beżowymi dodatkami. Kolor kreacji podkreślił słowiańską urodę aktorki, dodając jej młodzieńczego uroku. Doskonała modowa propozycja zwłaszcza dla pań o smukłych nogach, które chcą podkreślić talię, a podczas świąt wyglądać elegancko i z lekkim pazurem.





Zdjęcie Joanna Moro wybrała modny kombinezon / Adam Jankowski/REPORTER / Reporter

Te z nas, które chcą ukryć mankamenty figury, jak choćby wystający brzuszek, mogą sięgnąć po fason, który sprawdza się przy większości sylwetek, mianowicie oversize. Żeby w czasie wielkanocnych spotkań prezentować się jednak nieco bardziej odświętnie, warto poeksperymentować z kolorem, tak jak Aleksandra Mikołajczyk, która niedawno zaprezentowała się w sukience o barwie intensywnej fuksji i bezpiecznym luźnym fasonie maskującym niedoskonałości figury (choć u zgrabnej aktorki nie był to w żadnym razie konieczny zabieg). Podczas świąt warto zatem zdecydować się na przykuwający wzrok kolor, który doda naszemu outfitowi blasku.



Choć wybór świątecznej stylizacji w dużej mierze uzależniony jest od naszych osobistych upodobań i stylu, starajmy się uzyskać złoty środek pomiędzy formalnym a zbyt wyzywającym strojem. (PAP Life)