Miroslava Duma - ikona stylu ze Wschodu

Choć ma urodę modelki i stroje od topowych projektantów, zamiast wybiegów szturmem zdobywa świat biznesu, będąc dziś jedną z najbardziej znaczących influencerek w branży mody. Miroslava Duma: dziennikarka, filantropka, bizneswoman. I współczesna ikona stylu.

Zdjęcie Miroslava Duma: dziennikarka, filantropka, bizneswoman! /East News

Miłośnikom mody na całym świecie znana jest z doskonałych stylizacji oraz nieskrywanej słabości do drogich ubrań i akcesoriów, które z powodzeniem można by uznać za małe dzieła sztuki. Filigranowa brunetka o urzekającym uśmiechu i młodzieńczej urodzie, spacerująca po ulicach Moskwy na niebotycznie wysokich szpilkach, to jednak nie wschodząca gwiazda modelingu czy aspirująca celebrytka, ale odnosząca spektakularne sukcesy bizneswoman. Przez prestiżowy magazyn "Vogue" uznana została za najbardziej wpływowego przedsiębiorcę w branży, a jej nazwisko jest obecnie synonimem wciąż rosnącego znaczenia wschodniej Europy na modowej międzynarodowej arenie.

Zaczynała jako dziennikarka, pisząc niegdyś dla rosyjskiego wydania "Harper's Bazaar". Później przyszedł czas na współpracę z innymi tytułami, a wreszcie własny biznes. Duma jest dziś, nomen omen, dumną właścicielką prawdziwego imperium lifestyle'owych mediów, którego flagowym projektem jest legendarne Buro 24/7 - będący odpowiednikiem The Huffington Post serwis internetowy, pierwotnie dedykowany odbiorcom z Rosji, którzy cenią dobry styl i poszukują interesujących treści oscylujących wokół tematyki mody, sztuki, kultury, najnowszych technologii i szeroko pojętego lifestyle'u. W zaledwie pięć lat Biuro doczekało się lokalnych wersji w aż 11 krajach na czterech kontynentach, m.in. w Australii, krajach środkowej Europy czy na Bliskim Wschodzie.

Miroslava Duma jest również współzałożycielką platformy The Tot skierowanej do przyszłych mam poszukujących porad z zakresu macierzyństwa oraz rzetelnych informacji o bezpiecznych i innowacyjnych produktach. To także aktywistka i filantropka, założycielka Peace Planet - organizacji charytatywnej dostarczającej niezbędnej pomocy dzieciom wymagającym nagłej opieki medycznej. Prywatnie jest córką rosyjskiego senatora, szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz żoną Alekseya Mikheeva - rosyjskiego biznesmana, który na co dzień pracuje w rodzimym ministerstwie.

Miroslava jest też istną gwiazdą mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją, bagatela, półtorej miliona użytkowników, którzy na co dzień ochoczo podglądają luksusowe i ekscytujące życie rosyjskiej It Girl. Na pokazach mody najbardziej uznanych designerów zasiada zawsze w pierwszych rzędach tuż obok gwiazd show-biznesu i redaktorów topowych magazynów modowych, a gdy tylko pojawia się na czerwonym dywanie, skupia uwagę wszystkich. Jej stylizacje od lat inspirują fashionistki na cały globie, a ona sama nie bez przyczyny została już okrzyknięta współczesną ikoną stylu i członkinią tzw. Rosyjskiej Mafii - nieformalnej co prawda, ale wyjątkowo popularnej i znaczącej w branży grupy najlepiej ubranych kobiet ze Wschodu.

Duma słynie z doskonałego gustu, umiejętnego kompilowania kontrastowych elementów garderoby i przede wszystkim dużej słabości do luksusowych ubrań i akcesoriów. Jak wyznaje, do jej ulubionych marek należą Prada, Lanvin, Alexander Wang oraz Saint Laurent Paris, choć wielokrotnie mieliśmy okazję podziwiać ją również w kreacjach pochodzących z najnowszych kolekcji Gucci, Chanel, Valentino czy Louis Vuitton. Mimo że jej stylizacje sprawiają wrażenie dopracowanych w najdrobniejszych szczegółach, ona sama zapewnia w wywiadach, że przygotowanie się do wyjścia zajmuje jej nie więcej niż kilkanaście minut.

Miroslava Duma to niewątpliwie kobieta wielu talentów, którą warto się inspirować - nie tylko pod kątem doskonałego stylu i wyczucia trendów. Bo choć łatwo o etykiety, rosyjska It Girl to ktoś znacznie więcej niż atrakcyjna żona oligarchy z zasobnym portfelem.Iwona Oszmaniec (PAP Life)