Młoda polska projektantka podbija modowy Nowy Jork

Jedni robią dużo szumu, drudzy pracują po cichu. O tym jak małymi krokami i ciężką pracą można dojść do celu opowiada PAP Life młoda, polska projektantka Klaudia Markiewicz, w której strojach modelki pojawią się na nowojorskim Fashion Weeku.

Zdjęcie Pokaz kolekcji Klaudii Markiewicz na Fashion Week Poland /East News

Początki zawsze należą do najtrudniejszych. O tym wiedzą szczególnie polscy projektanci. Są jednak tacy, którzy uparcie dążą do celu. Klaudia Markiewicz to absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej kolekcje pojawiły się m.in. na Fashion Week Poland, Slovak Fashion Week, Salone della Moda Rotterdam, a już 6 października jej ubrania mogą podbić Fashion Week w Nowym Jorku.

Zdjęcie Kolekcja "Ciało z odzysku" / Jarosław Antoniak / MWMedia

Reklama

Markiewicz swoją autorską markę założyła 2014 r. Wyznaje zasadę, że talent to za mało, a "najważniejsza jest ciężka i przede wszystkim systematyczna praca, dobra organizacja swojego czasu i niepoddawanie się niepowodzeniom".



"U mnie punktem zapalnym był zdecydowanie FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Dzięki temu, że systematycznie brałam udział w zagranicznych imprezach tego typu i zyskiwałam coraz więcej doświadczenia, postanowiłam, że mimo wszystko będę brnęła do przodu, małymi kroczkami" - wspomina i dodaje, że starała się pokazywać swoje kolekcje w jak największej liczbie krajów, jak największej ilości ludzi. "Stopniowo, od Lwowa, przez kolejne 9 państw, aż do zbliżającego się Nowego Jorku" - podkreśla.



Czasem strach bywa paraliżujący, ale może być też motorem napędowym. Młoda projektantka wspomina, że stresuje się każdym swoim pokazem, lecz ma sprawdzoną ekipę, która jej nie zawodzi.



Każda kolekcja młodej artystki niesie ze sobą coś nowego i nietuzinkowego. Zapytana o to, czym się inspiruje, odpowiada, że wszystko zależy od danego momentu oraz od tego, co ciekawi ją w danej chwili najbardziej. "Jednak w każdej mojej kolekcji staram się łączyć tradycyjne metody wytwórstwa ubrań z nowymi technologiami. To kwestia tego skąd pochodzę - szanuję łódzką tradycję i jej fabrykancką historię. Dodatkowo w moich projektach mocno wyczuwalny jest klimat lat 80., dystans do ubrania i nie traktowanie go, jako czegoś śmiertelnie poważnego i ograniczonego" - wskazuje.

Zdjęcie Klaudia Markiewicz jest zwyciężczynią konkursu na nowe mundury dla służby więziennej / East News

Klaudia Markiewicz to przykład osoby, która pracuje po cichu, a każdego człowieka traktuje tak samo, bez względu na to, kim jest. "Cieszy mnie każda osoba, która ma ochotę założyć moje projekty, niezależnie od tego, czy to ktoś znany, czy nie" - podkreśla.