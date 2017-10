Moda na sztruks - gwiazdy go pokochały!

Pokochali go m.in. Miuccia Prada, Dries Van Noten i Johnny Coca z Mulberry, którzy w swoich jesiennych kolekcjach zamanifestowali nostalgię za minionymi czasami. Od lat spychany na modowy margines sztruks zdaje się być jednym z najbardziej zaskakujących trendów sezonu.

Ubogi kuzyn aksamitu, jak zwykło się nazywać ów materiał, początkowo miał być wykorzystywany wyłącznie w produkcji odzieży robotniczej. Z uwagi na niską cenę i dużą wytrzymałość, po pewnym czasie noszony był na szeroką skalę przez wszystkie niemal grupy społeczne, siłą rzeczy stając się tkaniną wyjątkowo demokratyczną. Na początku XX wieku sztruks upodobali sobie członkowie paryskiej bohemy, za sprawą których przez lata kojarzył się z podstawowym wyposażeniem garderoby artystów i intelektualistów.

Z czasem upomniał się o sztruks również show-biznes - gwiazdy estrady pokochały wygodny i lekko nonszalancki materiał, który doskonale sprawdzał się w nieformalnych stylizacjach. Nosili go swego czasu Bob Dylan i Beatlesi, których sztruksowe marynarki były znakiem rozpoznawczym i wyrazem swobodnego podejścia do ubioru.

Od wielu lat sztruks nie cieszy się już jednak takim powodzeniem, będąc postrzeganym jako nieestetyczny relikt modowej przeszłości. Tymczasem ta na pozór mało efektowna tkanina kojarząca się z anachronicznym i niezbyt wysublimowanym stylem, powraca tej jesieni w nowej odsłonie. Projektanci największych domów mody, takich jak Prada, Mulberry czy Nina Ricci ochoczo sięgali po sztruks w swoich jesiennych kolekcjach, udowadniając, że w odpowiedniej oprawie może wyglądać szykownie i nowocześnie.

Odczarować sztruks postanowił również Łukasz Jemioł, który w swojej najnowszej kolekcji pokusił się o delikatny zwrot ku przeszłości. Sztruksowe mini spódnice zestawione z obszernymi i ciepłymi golfami oraz luźne garnitury były obok weluru i przezroczystości najmocniejszym punktem pokazu, podczas którego lekko buduarowy klimat zmiksowany został przez Jemioła z drapieżnością współczesnej femme fatale.

Sztruks występuje w jesiennych kolekcjach pod rozmaitymi postaciami. Intrygują szczególnie sztruksowe garnitury, długie płaszcze i modne od zeszłego sezonu spodnie kuloty, które tej pozornie mało wyszukanej tkaninie nadają lekko ekstrawaganckiego charakteru. Chcąc zaadaptować sztruksowe ubrania do naszej codziennej garderoby pamiętajmy, że materiał ten najlepiej prezentuje się w głębokich, ciemnych barwach. Bordo, czerń i cała gama jesiennych brązów to dla powracającego do łask sztruksu doskonałe towarzystwo. (PAP Life)

autorka: Iwona Oszmaniec

