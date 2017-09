Na chłody tylko miękkie i przytulne ubiory

Słońce i upał już nas opuściły, stwierdzamy z żalem. Skoro więc zbliżamy się do okresu chłodów, nie popadajmy w szarość, tylko nadajmy swojemu wyglądowi miękkości i słodyczy - także w ubiorach.

Zdjęcie Puchówka - jeśli jeszcze nie masz jej w swojej garderobie, pora się w nią zaopatrzyć! /East News

Przygotowując się do sezonu jesiennego postawmy przede wszystkim na kurtkę XXL, miękkie akcesoria - typu szalik-tunel - oraz obowiązkowo dobrą, wytrzymała parę butów. Stylowo zacznijmy jesień.

Wśród wybranych okryć powinna się znaleźć dżinsowa kurtka na baranku. Tak, tak - takie, jak modne były jakieś trzydzieści lat temu, teraz znów wracają. Stylowo, modnie, a przede wszystkim - ciepło i przytulnie.

Na jesienne chłody nie może zabraknąć także modnego swetra. Najlepiej, żeby to był moherowy sweterek z ażurowym wzorem. Kolor? Idealny będzie brudny róż. Ciepło, miękko i przytulnie - tak mamy się czuć w jesiennych ubiorach.

Buty, wygodne i ciepłe - to podstawowy element jesiennego ubioru. Zamszowe botki na słupkowym obcasie będą tu idealne. Coś niebanalnego w tej materii? Może botki z... obcasem obszytym futerkiem we wzór pantery jak u Miu-Miu... Po pierwsze ciepło, po drugie - z poczuciem humoru.

To, że zmierzamy w stronę przytulnych i ciepłych przedmiotów, możemy zaakcentować także akcesoriami. Torebka na ramię uszyta z brązowego pluszu? Tak! Będzie idealnie pasować do innych "przytulnych" elementów garderoby.

Jeśli jeszcze nie masz jej w swojej garderobie, pora się w nią zaopatrzyć. Puchowa kurtka - możesz wybrać, czy chcesz taką z szerokimi przeszyciami, czy też dopasowaną, szytą w wąziutkie kanaliki z puchem. Kolory, przeróżne, dla każdego gustu - to must have sezonu.