Na lato tylko okrągłe okulary przeciwsłoneczne

Patrząc na to, co na wybiegach noszą znane modelki, można wyciągnąć jeden wniosek: tego lata okulary przeciwsłoneczne muszą być okrągłe. Mało tego, powinny być także zabawne.

Other Stories proponuje okulary w żółtych ramkach. Żółty i słońce - jak najbardziej pasuje w nadchodzącym sezonie. Poza tym, takie okulary na pewno przyciągną uwagę.

Bardzo grube, czarne, okrągłe ramki proponuje Christopher Kane. Do tego wybrano ciemnoszare szkła okularów. Kujonka na plaży? To możliwe.



Z kolei okulary przeciwsłoneczne spod znaku Dolce & Gabbana to prawdziwa biżuteria. Ramki są, bowiem ozdobione w całości kolorowymi, błyszczącymi kamieniami. Kolorowo i niepowtarzalnie. Podobnie okulary Frenda Banana: czarne oprawki ozdobiono różowymi perełkami i drobnymi cyrkoniami. Czy to jeszcze okulary czy już biżuteria?

Połyskujące okulary oferuje także Gucci: srebrnoszare, okrągłe oprawki są dodatkowo pokryte srebrnym brokatem.



Im bardziej zwariowane, tym lepsze. Miu Miu do klasycznych kościanych oprawek okularów dodaje ozdobny detal. Są to wielkie kamienie, przypominające duże brosze, umieszczone w rogach ramek, połyskujące czernią i bielą.

Okrągłe okulary na nadchodzący sezon mają też bardziej stonowany wygląd. Mogą to być np. przezroczyste, białe oprawki do ciemnych szkieł, albo jasnoróżowe. Niebieskie szkła w drucianych oprawkach też będą na topie. (PAP Life)





