Najlepiej ubrana Polka? Poznaj styl Pierwszej Damy

Eleganckie garsonki, dopasowane do sylwetki sukienki i komplementujące urodę zestawienia kolorów. Do tego wysmakowana biżuteria, która dopełnia każdy look. Styl Agaty Dudy to przede wszystkim kompilacja klasyki i powściągliwej formy, dostosowanej do pełnionej funkcji.

Zdjęcie Agata Duda - jedna z najlepiej ubranych Polek /Jarosław Antoniak / MWMedia /MWMedia

Podczas publicznych wystąpień zachowanie jak i ubiór Pierwszej Damy obwarowane są wieloma zasadami etykiety - to nie ulega wątpliwości. Pod tym względem Agata Duda wywiązuje się ze swoich reprezentacyjnych obowiązków znakomicie. Eksperci od wizerunku wysnuli nawet swego czasu teorię, że jej "zachodni" styl i energia, którą emanowała w czasie kampanii wyborczej, w pewnym stopniu przyczyniły się do zwycięstwa urzędującego prezydenta.

Reklama

Tymczasem po upływie niespełna dwóch lat Agata Duda wciąż zachwyca nienagannym wyglądem i wysublimowaną elegancją, której kolejną odsłonę zaprezentowała podczas wizyty w Meksyku. Na uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w działalności polonijnej Pierwsza Dama założyła stylową garsonkę w kolorze koralowym, do której dobrała cieliste szpilki i dyskretną, złotą biżuterię. Efekt? Stylizacja Dudy jak zwykle jest dopracowana w najmniejszych szczegółach, przy czym zamiast efekciarstwem, przykuwa wzrok klasą - towarem w dzisiejszych czasach deficytowym.

Elegancję i zamiłowanie do klasyki widać u Pierwszej Damy niemal na każdym kroku. Tak jak podczas wizyty króla Belgii w Polsce, gdy na oficjalnym spotkaniu pojawiła się w szykownym szarym total looku. Do popielatej, prostej w formie sukienki sięgającej kolan, żona polskiego prezydenta dobrała jasnoszare czółenka na niewysokiej szpilce oraz stylowy płaszcz z fantazyjnym zapięciem w pasie w kolorze gołębiej szarości. Przemyślaną całość dopełnia fikuśne nakrycie głowy - oczywiście w korespondującym z całą stylizacją odcieniu.

Agata Duda nie stroni jednak od odważnych kolorów - prócz bezpiecznej szarości i bieli, sięga również po ubrania w żywych, energetycznych odcieniach. Do jej ulubionych barw niewątpliwie należy czerwień. Na gali wręczenia nagród pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych Pierwsza Dama zaprezentowała się w klasycznej, krwistoczerwonej garsonce, która świetnie podkreśliła jej urodę i godną pozazdroszczenia figurę. Z kolei w czasie obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej można było podziwiać ją w czarno-różowym zestawie. Na dopasowaną do sylwetki sukienkę o jak zawsze bezpiecznej długości Agata Duda nałożyła dobrze skrojony czarny płaszcz. Wisienką na stylizacyjnym torcie okazał się detal - zapięcie płaszcza w kształcie wstążki o identycznym, co sukienka odcieniu.

Pierwsza Dama niewątpliwie wierna jest modowej klasyce i eleganckim zestawom, w których bezbłędnie udaje jej się uniknąć wizerunkowych wpadek. Czy nad jej wyglądem czuwa doradca od stylu, jak podejrzewają niektórzy? Być może. Nie zmienia to jednak faktu, że Agata Duda może posłużyć za inspirację dla wielu kobiet w Polsce - i nie tylko. (PAP Life)