Najmodniejsze modele kobiecych butów na tegoroczną jesień

Ciągle zastanawiasz się jakie kupić buty na jesień? Pomożemy rozwiać twoje wątpliwości!

Zdjęcie Muszkieterki to jedne z najchętniej kupowanych butów na jesień /©123RF/PICSEL

Jesień to czas, kiedy większość kobiet chce "odświeżyć" garderobę. Niektóre ubrania, czy dodatki już nam się znudziły, a w sklepach pojawiają się modowe nowości. Jednym z dylematów większości pań jest wybór jesiennych butów. Każda z nas potrzebuje mieć w swojej szafie przynajmniej kilka par, na różne okazje - bardziej eleganckie na wieczorne wyjście, sportowe - np. na spacer i takie, które łączą w sobie wygodę i klasę. Trendy nie zmieniają się aż tak bardzo, by co roku kupować kilka par nowych butów, dlatego warto zaopatrzyć się w uniwersalne, które posłużą nam na kilka sezonów. Osobista stylistka Zofia Kulewicz, na swoim kanale na YouTube - ZOPHIA Stylistka, prezentuje najmodniejsze i najpopularniejsze modele kobiecych butów na jesień. Jej rady z pewnością pomogą ci wybrać wygodne i ponadczasowe obuwie, które posłuży ci na lata.

Wideo youtube