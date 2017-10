Najmodniejsze obuwie sezonu? Kozaki za kolano

Na tegorocznych pokazach grały pierwsze skrzypce, będąc nierzadko najbardziej wyrazistym elementem stylizacji. Są też praktyczne, bo możemy je nosić zarówno, na co dzień, jak i na wymagające eleganckiego ubioru okazje. Kozaki za kolano to nasz jesienny must-have.

Zdjęcie Kozaki za kolano bez wątpienia wygrywają w tym sezonie z innymi fasonami obuwia /East News

Tej jesieni zamiast botków wybieramy kozaki - najlepiej takie, których cholewki sięgają powyżej kolan. W swoim modowym repertuarze mają go nie tylko gwiazdy show-biznesu pokroju Rihanny, ale także kształtujące gusta milionów kobiet na całym świecie blogerki. Wielokrotnie widywane w nich były Maffashion czy Jessica Mercedes, które udowodniły, że kozaki za kolano to absolutny jesienny must-have.

Fason ten królował również na tegorocznych pokazach, gdzie pojawił się w rozmaitych odsłonach. U Fendi widzieliśmy skórzane kozaki w kolorach soczystej czerwieni i bordo, które doskonale ożywiały dość zachowawcze stylizacje z wybiegu. Świetnie prezentowały się z długą koszulą zastępującą sukienkę oraz dwurzędowym płaszczem, dodając prostej kompozycji odrobiny energii i seksapilu. Dom mody Saint Laurent Paris z kolei zaproponował kozaki z suto marszczonymi cholewkami, zaś Balmain - model o bardzo obcisłej cholewce sięgającej aż do połowy uda.



Jest to fason nie tylko trendowy, ale i niezwykle praktyczny - kozaki za kolano możemy, bowiem nosić w różnych stylizacjach i na różne okazje. Te z dopasowaną cholewką najlepiej prezentować się będą oczywiście w towarzystwie dzianinowych sukienek, skórzanych mini spódnic czy szortów, wydłużając optycznie nogi. Nie jest to jednak obuwie zarezerwowane wyłącznie dla eleganckich i ultra kobiecych zestawów; możemy je śmiało łączyć w naszych codziennych stylizacjach z jeansami o wąskich nogawkach i oversize'owymi swetrami.



Chcąc uniknąć efektu nadmiaru, lepiej zrezygnować w tym przypadku z maksymalizmu. Kolorowe i krótkie futerko, połyskująca torebka na łańcuszku oraz sukienka o bardzo obcisłym fasonie w połączeniu z kozakami za kolano (szczególnie z tymi na wysokim obcasie) sprawią, że zamiast modnie i kobieco, będziemy wyglądać raczej wyzywająco. Znacznie lepszą alternatywę dla futra stanowić będzie długi, obszerny płaszcz czy parka, zaś bogato zdobioną torebkę warto zamienić na modny kuferek lub shopperkę w stonowanych barwach.





autor: Iwona Oszmaniec