Nie ma lata bez szortów

Szorty to modowy hit każdego letniego sezonu. To właśnie one muszą się znaleźć w każdym wakacyjnym bagażu. Nie wyruszaj bez nich na urlop!

Zdjęcie W przypadku szortów z dżinsu zawsze możemy jeszcze pograć dodatkami! /©123RF/PICSEL

Szorty damskie to prawdziwy must have letniego sezonu. Dają poczucie swobody i komfortu, a poza tym świetnie wyglądają. I oczywiście kobiety też w nich świetnie się prezentują. Można je nosić z T-shirtem, topem, ale także z elegancką koszulą czy koronkową bluzką. Pasują do wszystkiego, a ich wybór jest ogromny.

Białe szorty zestawione z czarną koszulką wyglądają zawsze modnie i stylowo. Jeśli zaś idąc na wieczorną imprezę dołożysz do nich skórzaną czarną kurtkę ramoneskę i czarne botki - dodasz swej stylizacji rockowego pazura.



Dżinsowe jasnoniebieskie szorty z wystrzępionymi nogawkami świetnie skomponują się z jasną dżinsową kurtką. Dodając do tego zestawu jedwabną białą bluzkę oraz sandałki na szpilce stworzysz wygodny strój na letnie spotkanie.



Wybierając spośród szortów szytych z dżinsu można znaleźć coś w kobiecym stylu: na wykończone koronką albo haftowane niebieską nicią w drobne kwiaty. Dziewczęco i wygodnie.

Czy wybór szortów to ograniczenie? Wcale nie! Jak pokazują styliści magazynu "Elle" białe szorty możesz założyć do czarnej koszulki i czarnej marynarki. Dodatek w postaci czarnej torebki na łańcuszku sprawi, że otrzymamy elegancki strój na letnią kolację.





W przypadku szortów z dżinsu zawsze możemy jeszcze pograć dodatkami: wzorzysta bluzka i takież balerinki albo kolorowa bandanka wciągnięta w szlufki jak pasek oddadzą wakacyjny klimat twojego ubioru. Wśród szortów można znaleźć różne długości - zarówno bardzo krótkie, jak i nieco dłuższe. Każda z was znajdzie coś dla siebie. (PAP Life)