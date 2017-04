Nieśmiertelny styl retro...

Wytworne lata 40., emanujące seksapilem lata 60., wreszcie - kolorowe lata 70., pełne ekspresji i nieskrępowanej wolności w wyrażaniu siebie. Moda na retro w najróżniejszych odsłonach powraca jak bumerang, my zaś możemy do woli inspirować się unikalnym stylem naszych rodziców oraz dziadków z czasów ich młodości.

Zdjęcie Styl nawiązujący do minionych epok robi wciąż zawrotną karierę /©123RF/PICSEL

Choć trendy w modzie z sezonu na sezon zmieniają się niczym w kalejdoskopie, istnieją takie, którym z powodzeniem można nadać miano nieśmiertelnych. Do takich ponadczasowych modowych nurtów bez wątpienia należy styl retro. Chętnie powracamy do mody sprzed kilku dekad, inspirując się również ówczesnymi filmami, wystrojem wnętrz, ale i nieco bardziej powolnym stylem życia, z którym wiele wspólnego ma coraz bardziej popularna obecnie idea slow life.Styl nawiązujący do minionych epok robi wciąż zawrotną karierę, goszcząc zarówno na wybiegach, jak i w naszych garderobach.

Dość wspomnieć tegoroczne pokazy takich domów mody, jak Prada, Miu Miu, Givenchy, Manish Arora czy Chloe, na których projektanci zaprezentowali feerię barw i mnogość wzorów typowych dla lat 50. i 70. Pojawiły się, zatem grochy, kolorowe paski i kwieciste printy oraz charakterystyczne fasony rozkloszowanych spódnic, podkreślających talię sweterków czy koszul z kołnierzykiem.



Modowych inspiracji szukać możemy tymczasem w starych albumach naszych rodziców czy dziadków, które stanowią doskonałą kronikę ówczesnej mody. W latach 50., które były okresem najbardziej reprezentatywnym dla klasycznego stylu retro, królowały zmysłowe fasony ubrań, eleganckie nakrycia głowy i szykowna, wyrazista biżuteria. Kobiety marzyły, by wyglądać jak gwiazdy filmowe, m.in. Marylin Monroe. W modzie były marynarki zapinane na duże guziki, krótkie kardigany, podkreślające talię rozkloszowane spódnice, ale też długie rękawiczki i stylowe kapelusze.



Wraz z nastaniem lat 60. przywędrowała moda na proste, dość skromne sukienki o fasonie przypominającym literę A, inspirowane unikalnym stylem ikony tamtych czasów Twiggy - modelki o rachitycznej sylwetce, chłopięcej fryzurze i charakterystycznych dużych oczach. Panie nosiły ubrania w geometryczne wzory i kropki, chętnie sięgały też po szerokie opaski do włosów i duże okulary.

Zdjęcie Twiggy / Zdenko Hirschler/ Rex Features / East News

Dopiero lata 70. przyniosły w modzie większą wolność i różnorodność, jako emanację hippisowskich ideałów. Multikolorowe sukienki, jeansy dzwony, zapinane na guziki zamszowe spódnice oraz buty na masywnych obcasach i platformach to kwintesencja stylu tamtej dekady. Na obraz ówczesnej mody miała wpływ również rodząca się wtedy subkultura punkowa, której przedstawiciele wyróżniali się za sprawą ostrego makijażu, fryzury typu irokez oraz obszernej skórzanej kurtki, która była obowiązkowym elementem ich codziennego stroju.

Wiek XX to prawdziwa kopalnia modowych inspiracji. Styl retro oferuje nam mnóstwo różnorodnych trendów, które z powodzeniem możemy wykorzystywać w naszych codziennych stylizacjach. Niezależnie od tego, czy wolimy klimat zmysłowych lat 60. czy kolorowy styl dzieci kwiatów - w retro każdy znajdzie coś dla siebie...



Iwona Oszmaniec (PAP Life)