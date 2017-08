Oszukaj metrykę... kolorem

Nie tylko odpowiedni fason ubrania komplementuje sylwetkę i skutecznie odejmuje lat - młodzieńczego uroku dodać potrafi również kolor. Kluczowy dla promiennego wyglądu bywa dobór właściwych odcieni.

Zdjęcie Nie bez przyczyny biel określana jest mianem "drugiej czerni" - cechuje ją podobna klasa, ponadczasowość i szyk /©123RF/PICSEL

Młody wygląd mimo zaawansowanego wieku to marzenie wielu kobiet. Która z nas nie chciałaby wszak nieustannie zachwycać nieskazitelną figurą, promienną cerą i witalnością? Niestety czas płynie nieubłaganie, a wszelkie próby jego zatrzymania skazane są na porażkę. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z modnego stroju i trendowych dodatków, które wcale nie są zarezerwowane dla nastolatek. Warto jednak codzienne stylizacje okrasić odpowiednim kolorem, który nie tylko podkreśli atuty urody, ale i wizualnie nas odmłodzi.

Klasyczna czerwień

Mówi się, że to kolor namiętności i pasji, że ma w sobie nieporównywalną z żadną inną barwą moc i energię. Synonim kobiecości, który wyraża w sobie siłę, temperament i seksapil. Do wachlarza zalet czerwieni mona dodać kolejną, mianowicie zdolność odmładzania. Oczywiście posiada ona mnóstwo odcieni - od czerwieni alizarynowej i subtelnej barwy poziomek, poprzez intensywną wiśnię, aż po głęboki karmazyn, burgund i szkarłat. Chcąc oszukać nieco metrykę za pomocą ubrań i dodatków, warto sięgać po czerwień klasyczną, krwistą, a więc mocno ekspresyjną lub jasne jej odcienie. Świetnie sprawdzą się te przywodzące na myśl letnie owoce - arbuza i poziomki. Dodadzą one stylizacji świeżości, a nam odejmą lat.



Ożywcza biel

Na tegorocznym pokazach mody biel po raz kolejny święciła triumfy. W znacznie większym jednak niż w latach ubiegłych natężeniu prezentowana była na wybiegach w zjawiskowych total lookach, co pokazali u siebie m.in. Zimmermann, Viktor&Rolf czy Dolce&Gabbana. Nie bez przyczyny biel określana jest mianem "drugiej czerni" - cechuje ją podobna klasa, ponadczasowość i szyk. W przeciwieństwie jednak do koloru rozpropagowanego w modzie przez Coco Chanel, biel nie postarza, a wręcz dodaje młodzieńczego blasku. Jest elegancka i schludna, rozświetla, a także znakomicie komponuje się z niemal każdym odcieniem skóry.



Modne pastele

-Pastelowe odcienie słusznie kojarzą się z delikatnością i młodzieńczym urokiem, dlatego warto na nie postawić, jeśli chcemy wyglądać na nieco młodsze. Według znanego z prognozowania trendów instytutu Pantone najmodniejsze kolory w tym sezonie to m.in. subtelny róż zwany Pale Dogwood, beż z domieszką orzechowego brązu Hazelnut oraz błękit z kroplą bieli, czyli Island Paradise. Pastele możemy swobodnie łączyć między sobą lub urozmaicać codzienne zestawienia w delikatnych barwach mocniejszym akcentem kolorystycznym.

Właściwie dobrany kolor ubrania potrafi zdziałać cuda - podkreślić atuty urody oraz skutecznie odjąć lat. Strój to jednak nie wszystko. Warto również pamiętać o odpowiednim, nie nazbyt mocnym makijażu oraz zadbanej fryzurze. I przede wszystkim: o uśmiechu. To on dodaje nam blasku i działa niczym prawdziwy eliksir młodości.



Iwona Oszmaniec (PAP Life)