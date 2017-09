Patchwork i etno na jesień

W tym sezonie stawiamy na nietuzinkowe połączenia i nie ograniczamy się do stonowanych barw i fasonów. Zaszalejmy przede wszystkim z dodatkami - prym wśród akcesoriów wiodą dziś patchwork i etniczne printy.

Zdjęcie Jesień to czas łączenia wzorów, kolorów i faktur /Andars Szilagyi /MWMedia

Nawiązania do hippisowskiej estetyki są wciąż jednym z wiodących trendów w modzie. Projektanci odbywając nostalgiczne podróże w czasie do minionych epok przywracają do łask styl retro, przywołują romantyzm w stylu bohemian girl i miksują anachroniczne elementy z nowoczesnymi, sportowymi akcentami.



Oryginalne połączenia wzorów i feeria barw opanowały wybiegi już wiosną, gdy na pokazach lansowano maksymalizm i brawurowe zestawienia kolorów i faktur, jak choćby u Gucci, Roberto Cavalli czy Moschino. W tym sezonie nie rezygnujemy z modowego nadmiaru i retro akcentów - również jeśli chodzi o akcesoria.

Zdjęcie Dodatki w stylu boho idealne sprawdzą się jesienią / ©123RF/PICSEL

Reklama

A te jesienią mają przykuwać wzrok intensywnością barw i w awangardowy sposób dopełniać nasze codzienne stylizacje za sprawą biżuteryjnych aplikacji, futrzanych akcentów i patchworkowych wzorów. Miłośniczki stylu, któremu daleko do powściągliwości i ascetycznego minimalizmu, doskonale odnajdą się w propozycjach designerów, którzy sezon jesienno-zimowy postanowili ocieplić nam multikolorowymi dodatkami z wyrazistym, etnicznym sznytem.



Wielobarwne, ekscentryczne torebki stanowiły ważny element stylizacji zaprezentowanych na pokazie jesienno-zimowej kolekcji Etro, gdzie królowała mnogość printów i oryginalne zestawienia faktur. Obszerne kolorowe płaszcze i swetry, powłóczyste transparentne sukienki, połączenie panterki, wzoru paisley i kwiatów przywodziły na myśl styl nomadów z kolorowych lat 60. i 70. Jesień, choć kojarzy się z szarością, wcale nie musi być nudna. Warto przemycić do codziennego stroju odrobinę fantazji za sprawą kolorowej torebki, paska z frędzlami czy wyrazistej biżuterii.



(PAP Life)