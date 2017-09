Perły - kicz czy szyk?

Perełki - subtelnie pojawiające się na wybiegach w zeszłym sezonie - jesienią manifestują swój powrót. Choć spadły może do rangi biżuterii nieco infantylnej, kiczowatej i trochę staromodnej, okazuje się, że można je znaleźć na wielu, czasem nieoczekiwanych częściach garderoby.

Zdjęcie Perły, jako ozdoba w tym sezonie przełamują stereotypy! /©123RF/PICSEL

Biżuteryjny plecaczek, aksamitna marynarka, kurtka dżinsowa, dzianinowy kardigan... Nowy urok i klasyczny vintage obserwowany już na ulicach, wpłynie na styl naszego ubierania się. Perły odważnie wracają, i nawet, jeśli mają nieco kiczowaty charakter, to się podoba.

Zaczynając od obuwia, perły wdarły się z impetem do tej branży. I to nieważne, czy mamy do czynienia z eleganckimi mokasynami czy stylowymi... trampkami. W kolekcji Nicholasa Kirkwooda znajdują się czarne wizytowe mokasyny z welurowej skóry. Uwagę przyciągają niebanalnym płaskim obcasem; w połowie jego wysokości są wmontowane rzędem duże, sztuczne białe perły. Gucci zaś proponuje różowe tenisówki, których podeszwy są ozdobione kryształkami i perłami. Jeszcze szyk czy już kicz, można by zapytać.

Liczne sweterki czy pulowerki na jesień mają hafty wykonane z pereł. Szary kolor wełny plus blask pereł to klasyczny, urokliwy styl. Takie sweterki oferują m.in. marki Mango, River Island czy Altuzarra. Można wybierać, czy chcemy drobny perłowy haft przy dekolcie, czy może duże perły naszyte na ukos na przedzie swetra.

Coś, co nam może się wydawać nie do pogodzenia, czyli perły i dżins, często pojawia się w odzieży na ten sezon. Kurtka z jasnego dżinsu bogato obszyta małymi perełkami to np. propozycja Pull & Bear. River Island zaś proponuje granatową dżinsową spódniczkę mini, ozdobioną perełkami różnej wielkości. Bogato wyszywany perełkami dżins nabiera urokliwego dziewczęcego charakteru.

Oczywiście, pereł nie może zabraknąć na różnego rodzaju ozdobach i akcesoriach. Mamy więc tu i torebki zdobione perełkami, jak i perłowe bransoletki czy kolczyki. Nawet czarna opaska do włosów, dobrze, gdy też jest ozdobiona perełkami.

Perły, jako ozdoba w tym sezonie przełamują stereotypy. Trudno powiedzieć, że do czegoś nie pasują. Projektanci starają się udowodnić, że pasują już do wszystkiego. (PAP Life)