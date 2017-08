Perły - najmodniejszy dodatek tego sezonu

Długie sznury pereł stanowiły nieodłączny element klasycznego stylu Coco Chanel. Dziś po te szlachetne kamienie sięgają największe domy mody, czyniąc z nich najmodniejszy, jesienny dodatek.

Zdjęcie Domy mody i projektanci biżuterii namawiają do tego, aby dać perłom drugie życie /©123RF/PICSEL

Perły to dodatek niezwykle wymagający, wymuszający pewną elegancją. Jednak nadchodzący sezon jesienno-zimowy to okazja, aby uczynić z nich dodatek sprawdzający się zarówno w wieczorowej, jak i w dziennej stylizacji.

W swojej jesiennej wariacji na temat mody po perły sięgnął między innymi dom mody Gucci, czyniąc z nich bardzo wyraźny akcent. W swojej kolekcji Alessandro Michele wykorzystał ich szlachetność, a zarazem prostotę, dzięki czemu te szlachetne kamienie stały się nie tylko modną biżuterią, ale również mocnym akcentem na butach i torebkach - choć przywołują na myśl klasykę, dodatkom nadają nieco rockowego sznytu.



W swoich kolekcjach perły wykorzystały również dom mody Balenciaga czy Celine, perłowe akcenty znajdziemy również na mokasynach Mulberry.

Domy mody i projektanci biżuterii namawiają do tego, aby dać perłom drugie życie. Można po nie sięgnąć w sposób dosłowny i wybrać klasyczny sznur pereł, ciekawym dodatkiem będzie też przypięta do marynarki agrafka zdobiona perłami albo subtelny wisiorek czy kolczyki z niewielką perłą - te dodatki można wybrać do dziennej stylizacji. (PAP Life)