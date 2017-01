Różowa panna młoda

Niedawne pokazy haute couture wskazują na nową tendencję w modzie ślubnej. Pora odejść od nieśmiertelnej bieli. W nadchodzącym sezonie wiosna/lato 2017 wielcy kreatorzy stawiają na róż.

Zdjęcie Dom mody Chanel także na finał swego pokazu zaprezentował różową suknię ślubną, w którą ubrana była Lily-Rose Depp /David Fisher/REX Shutterstock /East News

Różowe suknie ślubne królowały podczas pokazów Chanel, Diora czy Valentino. Pudrowy róż dał się zauważyć na wybiegach Fashion Week Haute Couture w Paryżu. Ta romantyczna tendencja pojawiła się, jako nowa alternatywa dla białej sukni ślubnej. Przyszłe panny młode mogą tu szukać nowych inspiracji.

Inspirująca podpowiedzią może być suknia z pokazu Diora. Uszyto ją z przejrzystej organzy: do skromnej góry bez rękawów dodano sutą, acz półprzejrzystą spódnicę. Dodatkiem była kwiatowa korona oraz czarne satynowe pantofle.



Dom mody Chanel także na finał swego pokazu zaprezentował różową suknię ślubną, w którą ubrana była Lily-Rose Depp. Uszyta z bardzo dekoracyjnych falban suknia została podkreślona skórzanym, szerokim paskiem w talii. Falbany spódnicy układały się w stylowy tren.

Trend różowej sukni ślubnej odnaleźć można także w kreacji Valentino. Tu postawiono na antyczną, grecką sylwetkę, choć suknię też wypełniały drobne, plisowane falbanki. Cieniutkie, skrzyżowane ramiączka dopełniały wizerunku. Do tego buty w cielistym kolorze oraz długie, wiszące kolczyki.





Zdjęcie Gwen Stefani z mężem w 2002 roku /Rex Features /East News

Inspiracją dla odważnych panien młodych może być ślubna kreacja Givenchy. Ta suknia, uszyta z półprzejrzystych haftów została bogato ozdobiona różowymi piórami. Pióra zdobiły, więc dekolt sukni, podkreślały linię bioder oraz zdobiły dół dopasowanej do ciała sukni. Do niej modelka włożyła sandałki z cieniutkich pasków.

Różowe suknie ślubne zaprezentowały także domy mody: Atelier Versace, Francesco Scognamiglio, Giambattista Valli oraz Viktor& Rolf. Pudrowy róż sukien ślubnych to niezaprzeczalny trend sezonu. (PAP Life)