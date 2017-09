Spektakularna premiera kolekcji „ESMARA BY HEIDI KLUM”

Lidl i Heidi Klum, wspólnie z 350 gośćmi, wśród których znaleźli się Nina Garcia, Zac Posen i Shaun Ross, świętowali wczoraj w Nowym Jorku światową premierę kolekcji „Esmara by Heidi Klum”. Jej pokaz odbył się w niezwykłym, interaktywnym supermarkecie, stworzonym na potrzeby wydarzenia. Heidi Klum, wspólnie z modelkami, po raz pierwszy zaprezentowała wszystkie 84 ubrania i dodatki swojej nowej kolekcji.

Zdjęcie Zamiast klasycznego wybiegu, Lidl stworzył scenę w postaci interaktywnego supermarketu /materiały prasowe

Nowy Jork, 7 września 2017 roku

Podczas imponującego show w Nowym Jorku, Lidl i Heidi Klum po raz pierwszy publicznie zaprezentowali całą swoją kolekcję "Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City". Zamiast klasycznego wybiegu, Lidl stworzył scenę w postaci interaktywnego supermarketu, nawiązując tym samym w kreatywny i interesujący sposób do działalności firmy. Podczas dwugodzinnego pokazu Heidi Klum, wspólnie z 35 modelkami, zaprezentowała wszystkie 84 ubrania i dodatki z kolekcji - od botków w panterkę, przez cekinowe żakiety po skórzane kurtki. Różnorodne stylizacje modelek pokazały wiele wariantów i sposobów łączenia ze sobą poszczególnych części kolekcji.

"Nie było lepszego miejsca i lepszej okazji do zaprezentowania naszej kolekcji niż nowojorski Tydzień Mody. To był znak, że weszliśmy w kolejny etap naszej współpracy z Heidi Klum. Cieszymy się, że już 18 września rozpoczynamy sprzedaż kolekcji w Polsce, na której zakup każdy może sobie pozwolić. Naszym klientom zawsze chcemy zapewniać szeroki asortyment produktów wysokiej jakości w atrakcyjnych, niskich cenach" - mówi Piotr Rogowski, Członek Zarządu Lidl Polska.



Zdjęcie Heidi Klum /materiały prasowe

Wydarzenie dla wszystkich

Goście, a wśród nich Nina Garcia, Zac Posen i Shaun Ross, świętowali premierę kolekcji wspólnie z influencerami ze Stanów Zjednoczonych i Europy, a także znanymi przedstawicielami świata mody. Stworzony, specjalnie na potrzeby pokazu, interaktywny supermarket, pozwolił na pokazanie DNA Lidla w kreatywny sposób, a także zachęcił gości do interakcji i aktywności w social media.

Punktem kulminacyjnym, obok głównego pokazu, była też strefa stylizacji Heidi, w której znajdowało się "Magiczne Lustro". Za jego pomocą projektantka, w oparciu o elementy ze swojej kolekcji "Heidi & the City", zaproponowała trójce gości dopasowany do nich, perfekcyjny look i udzieliła im indywidualnych porad dotyczących stylizacji.

Zdjęcie Wspólnie z modelkami, Heidi po raz pierwszy zaprezentowała 84 ubrania i dodatki swojej nowej kolekcji / materiały prasowe

Heidi Klum wyraziła swój podziw dla całego przedsięwzięcia:

"Jestem bardzo dumna. To było imponujące wydarzenie, które pozwoliło na zaprezentowanie kolekcji we wspaniały, kreatywny sposób" - mówi projektantka. "Pokazaliśmy, że nasza kolekcja, dzięki swojej różnorodności, pasuje wszystkim kobietom" - tłumaczy Heidi Klum.

Każdy, kto nie miał możliwości bezpośredniego uczestniczenia w wydarzeniu, mógł śledzić pokaz podczas livestreamu transmitowanego na fanpage’u Lidla na Facebooku. Relację z wydarzenia prowadziła brytyjska dziennikarka modowa Louise Roe. Ponad 20 mln fanów Lidla na Facebooku mogło od godziny 20:00 czasu środkowoeuropejskiego oglądać premierę kolekcji, która miała miejsce w Nowym Jorku. Kompletna relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie https://www.letswow.com/fashionshow.

Start sprzedaży już za tydzień

Od 18 września kolekcja "Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City" będzie dostępna we wszystkich sklepach Lidla w Polsce.